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- Bigg Boss10: బిగ్ బాస్ 10లో హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఈమెకేనా ? సినిమాల్లో ఫ్లాప్, సోషల్ మీడియాలో సూపర్ క్రేజ్
Bigg Boss10: బిగ్ బాస్ 10లో హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఈమెకేనా ? సినిమాల్లో ఫ్లాప్, సోషల్ మీడియాలో సూపర్ క్రేజ్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో వర్షిణి సౌందరరాజన్ ఎంట్రీ ఇస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సీజన్లో అత్యధిక పారితోషికం అందుకునే సెలబ్రిటీ ఆమెనే అంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
Varshini Sounderajan
బిగ్బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కంటెస్టెంట్లకు సంబంధించిన వార్తలు, పేర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు సెలబ్రిటీల పేర్లు ప్రచారంలోకి రాగా, తాజాగా ప్రముఖ యాంకర్, నటి వర్షిణి సౌందరరాజన్ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది. ఆమె బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వర్షిణి ఎంట్రీపై షో నిర్వాహకుల నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆమె పేరు కేవలం ప్రచారంలో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల జాబితాలోనే ఉంది. అధికారికంగా ఎవరెవరు బిగ్బాస్ ఇంట్లోకి అడుగుపెడతారనే విషయంలో మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
అత్యధిక పారితోషికం ఆమెకేనా
వర్షిణి బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వస్తారనే వార్తలతో పాటు ఆమెకు సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన ప్రచారం కూడా వినిపిస్తోంది. ఈ సీజన్లో పాల్గొనే సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లలో వర్షిణి అత్యధిక పారితోషికం అందుకోబోతున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఆమెకు ఎంత పారితోషికం ఇవ్వబోతున్నారు, నిజంగానే ఈ సీజన్లో అత్యధిక పారితోషికం అందుకునే సెలబ్రిటీ ఆమెనేనా అనే విషయాలపై అధికారిక సమాచారం లేదు.
సినిమాల్లో పలు కీలక పాత్రలు
వర్షిణి సౌందరరాజన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్త పరిచయం కాదు. యాంకర్గా బుల్లితెరపై గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె సినిమాల్లోనూ పలు పాత్రలు పోషించారు. చందమామ కథలు, లవర్స్, జోడి, మళ్లీ మొదలైంది, శాకుంతలం వంటి చిత్రాల్లో కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ ఆమెకు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాలు మాత్రం దక్కలేదు. మరోవైపు వెబ్ సిరీస్లలో కూడా నటిస్తూ తన కెరీర్ను కొనసాగించారు. తెలుగు టెలివిజన్ ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే పరిచయం ఉన్న ముఖం కావడంతో బిగ్బాస్ వంటి రియాలిటీ షోలో ఆమె పాల్గొంటే ఆమెకు ఉన్న పాపులారిటీ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
యాంకర్గా బుల్లితెరపై గుర్తింపు
సినిమాలతో పాటు వర్షిణి బుల్లితెరపై యాంకర్గా కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. పటాస్ 2, జబర్దస్త్ కామెడీ స్టార్స్ వంటి కార్యక్రమాలకు హోస్ట్గా వ్యవహరించారు. తన యాంకరింగ్తో పాటు చురుకైన మాటతీరు, ఎనర్జిటిక్ ప్రెజెన్స్తో టెలివిజన్ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. అయితే సినిమాలు, బుల్లితెర కార్యక్రమాల కంటే సోషల్ మీడియాలో గ్లామరస్ ఫొటోల ద్వారా వర్షిణికి మరింత పాపులారిటీ వచ్చిందనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫొటోలు, పోస్టులు తరచుగా చర్చనీయాంశంగా మారుతుంటాయి. ఈ కారణంగా బిగ్బాస్ ఇంట్లోకి ఆమె వస్తే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరగవచ్చనే ప్రచారం సాగుతోంది.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ఒక మైలురాయిగా నిలవబోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో వర్షిణి సౌందరరాజన్ వంటి టెలివిజన్ పరిచయం ఉన్న సెలబ్రిటీ పేరు కంటెస్టెంట్గా వినిపించడం ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఆమె ఎనర్జిటిక్ పర్సనాలిటీ, ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న గుర్తింపు, సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఫాలోయింగ్ ఈ సీజన్కు ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ను తీసుకొస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే వర్షిణి నిజంగానే బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో పాల్గొంటారా, ఆమెకు అత్యధిక పారితోషికం దక్కుతుందా అనే ప్రశ్నలకు ప్రస్తుతానికి అధికారిక సమాధానం లేదు. షో నిర్వాహకుల నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనతోనే ఈ విషయాలపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.