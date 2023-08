నేషనల్ అవార్ట్స్ బరిలో ఎన్టీఆర్, చరణ్.. ఒత్తిడిగా ఫీలయ్యాడా? అల్లు అర్జున్ ఆన్సర్ ఏంటంటే?

69 ఏళ్ల జాతీయ అవార్డుల చరిత్రలో తెలుగు నుంచి ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు సాధించి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు అల్లు అర్జున్. అయితే ఈ రేసులో రామ్ చరణ్, తారక్ కూడా ఉన్నారు. వారు పోటీనివ్వడంపై బన్నీ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.



ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ తో Pushpa 2 The Ruleపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రంతో వరల్డ్ మార్కెట్ పై బన్నీ ఫోకస్ చేశారని తెలుస్తోంది. ఆ స్థాయిలోనే ప్రతి అప్డేట్ ను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. గతంలో విడుదలైన Where is pushpa వీడియో ప్రమోషన్ కోసమే మేకర్స్ రూ.10 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేశారని తెలుస్తోంది. అప్పటికే పుష్ప క్రేజ్ మామూలుగా లేకపోవడం, ప్రమోషన్స్ నూ గ్రాండ్ గా చేయడంతో ‘పుష్ప2’పై తారా స్థాయిలో అంచనాలు ఉన్నాయి.