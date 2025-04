IPL లో గబ్బర్ రికార్డు బద్దలుకొట్టిన రోహిత్ శర్మ

Read Full Gallery

Rohit sharma: శిఖర్ ధావన్ 6,769 పరుగుల రికార్డును బద్దలుకొడుతూ ఐపీఎల్ చరిత్రలో రెండవ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్ గా ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్ ఆర్సీబీ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ. అతను ప్రస్తుతం 8326 పరుగులతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

Rohit Sharma becomes second highest run scorer in IPL history: భారత జట్టు కెప్టెన్, ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ మరో రికార్డు సాధించాడు. గబ్బర్ శిఖర్ ధావన్‌ను అధిగమించి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో రెండో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్ గా నిలిచాడు.

వాంఖడే స్టేడియంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే)తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో హిట్ మ్యాన్ ఈ ఘనత సాధించాడు. సమయంలో రోహిత్ ఖాతాలో 6,786 ఐపీఎల్ పరుగులు ఉన్నాయి.