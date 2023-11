India Vs Australia T20: సూర్య ప్రతాపం చూపిస్తాడా...? భారత యువ ఆటగాళ్ల రికార్డులు ఇవే..

IND vs AUS T20 Series: ఐసీసీ క్రికెట్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ముగిసిన త‌ర్వాత టీమిండియా ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాతో (IND vs AUS) T20 సిరీస్ ఆడనుంది. 5 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుండ‌గా, గురువారం విశాఖపట్నం వేదిక‌గా తొలి మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నుంది.



Ahmedabad: Indian player Suryakumar Yadav with India's Coach Rahul Dravid during a practice session ahead of the 3rd T20 cricket match between India and New Zealand, at Narendra Modi Stadium, in Ahmedabad, Tuesday, Jan. 31, 2023. (PTI Photo/Kunal Patil)(PTI01_31_2023_000333B)

India Vs Australia T20 Series: ఐసీసీ క్రికెట్ ప్రపంచకప్ 2023 ఫైన‌ల్ లో భార‌త ఓటమి బాధ ఇప్ప‌ట్లో పోయేలా క‌నిపించ‌డం లేదు. అయితే, ఈ రోజు కంగారూలను టీమిండియా ఓడిస్తే క్రికెట్ అభిమానులకు కాస్త ఊరట లభించనుంది. ఒత్తిడి లేకుండా ఈ సిరీస్ ఆడాలని టీమ్ఇండియా కోరుకుంటోందని సూర్య కుమార్ యాద‌వ్ చెప్పాడు.



ప్రపంచకప్‌లో ఓటమి తర్వాత దాదాపు 100 గంటల తర్వాత టీమ్ ఇండియా కొత్త టీ20 కెప్టెన్‌తో రంగంలోకి దిగుతోంది. కెప్టెన్సీ కూడా సూర్యకుమార్ యాదవ్‌కే అప్పగించారు. కాబట్టి కెప్టెన్‌గా మైదానంలోకి దిగినప్పుడు కచ్చితంగా ప్రపంచకప్ ఓటమి అతని మదిలో మెదులుతుంది. దానికి ప్ర‌తీకారంగా సూర్య ప్ర‌తాపం చూపిస్తాడా? లేదా? అనేది చూడాలి.



suryakumar yadav

సూర్య కుమార్ యాద‌వ్ ఇప్పటివరకు 53 టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్‌లలో 46.02 సగటు, 172.70 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 1841 పరుగులు చేశాడు. టీ20 టీమ్‌కి కెప్టెన్సీ రావడానికి ఇదే కారణమ‌ని చెప్ప‌వ‌చ్చు. సూర్య వ‌న్డే రికార్డులు అంత గొప్ప‌గా లేవ‌ని చెప్పాలి. 37 మ్యాచ్‌లలో 25.76 సగటుతో 773 పరుగులు చేయగలిగాడు. ఆడిన‌ ఒకే ఒక్క టెస్టులో 8 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.



ప్రపంచకప్ జట్టులోని దాదాపు ఆటగాళ్లందరికీ భారత్ విశ్రాంతినిచ్చింది. ప్రపంచ కప్ 2023 టీ20 సిరీస్ కోసం సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఇషాన్ కిషన్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, శ్రేయాస్ అయ్యర్‌లు ఉన్నారు. శ్రేయాస్ అయ్యర్ మొదటి మూడు మ్యాచ్‌లలో విశ్రాంతి తర్వాత సిరీస్‌లోని చివరి రెండు మ్యాచ్‌లకు తిరిగి వస్తాడు.



అయితే కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ కూడా ఈ సిరీస్‌కు కోచ్‌గా వ్యవహరించడం లేదు. ఆసియా క్రీడల్లో టీమిండియాకు కోచ్‌గా వ్యవహరించిన తర్వాత వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.



వచ్చే టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఇషాన్‌ కిషన్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ పాత్ర పోషించేందుకు ఇది సువర్ణావకాశం. ఈ సంవత్సరం, ఇషాన్ కిషన్ భారత మొదటి ఎనిమిది టీ20 మ్యాచ్‌లలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఆగస్టులో వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో కేవలం రెండు మ్యాచ్‌ల తర్వాత అతను తన స్థానాన్ని కోల్పోయాడు.



ఇషాన్ కిష‌న్ స్థానంలో సంజూ శాంసన్‌ని తీసుకున్నారు. ఈ జట్టులో శాంసన్‌కు చోటు లేకపోవడంతో రెండో వికెట్‌కీపర్‌గా జితేష్‌ శర్మను జ‌ట్టులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే, ఐపీఎల్ లో స‌త్తాచాటిన‌ యశస్వి జైస్వాల్, రీతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇద్దరూ జట్టులో ఉన్నారు, కాబట్టి కిషన్ ఓపెనింగ్ స్లాట్ కోసం కఠినమైన పోటీని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.