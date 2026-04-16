8th Pay Commission : ఉద్యోగుల శాలరీ డబుల్ కాదు ట్రిపుల్.. ఇప్పుడు ఎంతుంటే పెరిగాక ఎంతొస్తుంది..? కొత్త లెక్కలివే
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచాయి. ఈ డిమాండ్లను ఒప్పుకుంటే జీతాలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఫిట్మెంట్ 3.83 ఇస్తే బేసిక్ శాలరీ ఎంతవుతుంది..?
ఈసారి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83గా ఉంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు (NC-JCM) ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించాయి. 7వ వేతన సంఘంలో ఇది 2.57గా ఉండేది.. దానితో కనీస జీతం రూ.18,000 అయింది. ఒకవేళ 8వ వేతన సంఘం 3.83 ఫ్యాక్టర్ అమలుచేస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18,000 నుంచి నేరుగా రూ.69,000కి పెరుగుతుంది.
ఎంత శాలరీ ఎంతవుతుంది..?
రూ.18,000 (కనీస జీతం) : మీ బేసిక్ పే ఇప్పుడు రూ.18,000 అయితే అది రూ.69,000కి పెరుగుతుంది.
రూ.25,000 బేసిక్ పే : ప్రస్తుతం రూ.25,000 బేసిక్ జీతం ఉన్నవారికి కొత్త జీతం రూ.95,750 అవుతుంది.
రూ.30,000 బేసిక్ పే : మీ ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.30,000 అయితే 8వ వేతన సంఘం తర్వాత ఇది రూ.1,14,900 అవుతుంది.
రూ.40,000 బేసిక్ పే : రూ.40,000 బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగుల కొత్త జీతం రూ.1,53,200కి చేరుకుంటుంది.
రూ.50,000 బేసిక్ పే : ప్రస్తుతం రూ.50,000 బేసిక్ పే ఉన్నవారి కొత్త జీతం రూ.1,91,500కి పెరుగుతుంది.
ఒకేసారి లక్షలకు లక్షలు..
8వ వేతన సంఘంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇది జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే ప్రభుత్వం 2026 చివర్లో లేదా 2027లో ప్రకటించినా, జనవరి 2026 నుంచి అమలు తేదీ వరకు పూర్తి డబ్బు మీకు ఏకమొత్తంలో అరియర్స్ (బకాయిలు) రూపంలో వస్తుంది. ఈ మొత్తం లక్షల్లో ఉండొచ్చు..!
పెన్షనర్లకూ లాభమే..
కేవలం ఉద్యోగులకే కాదు పెన్షనర్లకు కూడా శుభవార్తే. చివరి జీతంలో 67% పెన్షన్గా ఇవ్వాలనేది డిమాండ్. ఇది నిజమైతే ఈ ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో వృద్ధులకు పెన్షన్ భారీగా పెరిగి, పెద్ద ఆసరాగా నిలుస్తుంది.
ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఇవే...
వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ : ప్రతి సంవత్సరం జీతంలో 3% బదులు 6% పెంపు ఉండాలి.
HRA : ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) కూడా పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
OPS: పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (OPS) పునరుద్ధరించాలనేది ప్రధాన డిమాండ్గా ఉంది.
రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఏప్రిల్ చివరిలో లేదా మే ప్రారంభంలో ప్రభుత్వం నుంచి పిట్ మెంట్ స్పష్టమైన సమాచారం వెలువడవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వం 3.83 ఫ్యాక్టర్కు బదులుగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కొంచెం తగ్గించవచ్చు. అయినప్పటికీ జీతాల్లో చారిత్రక పెరుగుదల ఖాయమని భావిస్తున్నారు.