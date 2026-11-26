EPFO New Rules: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. 4 బిగ్ సూపర్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి !
EPFO New Rules: త్వరలోనే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అందుబాటులోకి రానుంది. అలాగే, యూపీఐ పీఎఫ్ విత్డ్రా, రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాయిదాల్లో నగదు, సొంతంగా పీఎఫ్ జమ చేసే సదుపాయాలను ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకురానుంది. పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకురాబోతున్న 4 గేమ్ ఛేంజింగ్ మార్పులు ఇవే
పీఎఫ్లో డబ్బులు దాచుకునే కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు 2027 సంవత్సరం చాలా పెద్ద మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్(ఈపీఎఫ్ఓ) తన సేవలను మరింత ఈజీగా, స్పీడ్గా మార్చాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. దీంతో ఇప్పటివరకు పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకోవడానికి ఉన్న లాంగ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ నుంచి ఉపశమనం లభించవచ్చు.
ఖాతాదారులు యూపీఐ ద్వారా కూడా తమ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే రిటైర్మెంట్ తర్వాత మొత్తం ఫండ్ ఒకేసారి కాకుండా, ప్రతి నెలా, మూడు నెలలకు లేదా ఆరు నెలలకు ఒకసారి వాయిదాల్లో తీసుకునే ఆప్షన్ కూడా రావచ్చు. తాజాగా జరిగిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ 240వ సమావేశంలో విత్డ్రాకు సంబంధించిన పలు కీలక మార్పులకు ఈపీఎఫ్ఓ ఆమోదం తెలిపింది.
పీఎఫ్ ఖాతాలో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంచాల్సిన నిబంధనను తగ్గించడం ఇందులో ఉంది. జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత ఫైనల్ విత్డ్రా కోసం వేచి చూసే కాలాన్ని తగ్గించడం కూడా ఈ నిర్ణయాల్లో ఉంది. దీంతో పాటు ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద టెక్నికల్ సిస్టమ్ను కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు.
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0తో మారిపోనున్న మొత్తం సిస్టమ్
తన టెక్నికల్ సిస్టమ్ను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ఓ 3.0పై పని చేస్తోంది. పీఎఫ్ ఖాతాల నిర్వహణను సింపుల్ చేయడం, క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ను వేగవంతం చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. రాబోయే 50 ఏళ్లలో సుమారు 200 కోట్ల మంది ఉద్యోగుల డేటాను హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీతో ఈ కొత్త సిస్టమ్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈపీఎఫ్ఓ 3.0ను ఫిబ్రవరి 2027లో లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీని కింద పేపర్లెస్ సర్వీస్లను ప్రోత్సహిస్తారు. కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తరహాలో ఒక సెంట్రలైజ్డ్ వ్యవస్థను రూపొందిస్తారు.
యూపీఐతో పీఎఫ్ డబ్బు విత్డ్రా చేసుకునే ఛాన్స్
పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఇది రెండో పెద్ద మార్పు కావచ్చు. యూపీఐ ద్వారా విత్డ్రా చేసే సదుపాయాన్ని తీసుకురావడానికి ఈపీఎఫ్ఓ సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం భీమ్ యాప్ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు తీసే ఫెసిలిటీ డిసెంబర్ 2026 చివరి నాటికి స్టార్ట్ అవుతుందని అంచనా.
దీని ద్వారా ఖాతాదారులు తమ టోటల్ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను చూడొచ్చు. ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేయడానికి అర్హత ఉంది, ఖాతాలో ఎంత అమౌంట్ సేఫ్గా ఉంచాలో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాయిదాల్లో పీఎఫ్ నగదు
మూడో పెద్ద మార్పు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకునే పద్ధతిలో రావచ్చు. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమ మొత్తం పీఎఫ్ ఫండ్ను ఒకేసారి తీసుకునే వీలుంది. కానీ కొత్త సిస్టమ్లో వాయిదాల్లో డబ్బు తీసుకునే ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతిపాదన ప్రకారం, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తమకు అనుకూలంగా నెలకు, మూడు నెలలకు లేదా ఆరు నెలలకు ఒకసారి పీఎఫ్ అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు. దీనిని సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ అని అంటున్నారు. మొదటి దశలో 55 ఏళ్లు దాటిన, 5 లక్షల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సుమారు 6.32 లక్షల మంది సభ్యులకు దీని ప్రయోజనం దక్కే అవకాశం ఉంది.
ఒకవేళ వాయిదాలు తీసుకునే సమయంలో సభ్యుడు మరణిస్తే, నామినీ లేదా డిపెండెంట్స్ మిగిలిన డబ్బును తీసుకోవచ్చు లేదా వాయిదాలను కొనసాగించవచ్చు. అయితే దీన్ని అమలు చేయడానికి అవసరమైన నిబంధనల్లో మార్పులు చేయాల్సి ఉంది.
మీరే సొంతంగా పీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బు జమ చేయొచ్చు
నాలుగో మార్పు పీఎఫ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ చేసే విధానానికి సంబంధించినది. ప్రజలు తమ యూఏఎన్ అంటే యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ ఖాతాలో తమ ఇష్టానుసారం డబ్బు వేసేలా ఈపీఎఫ్ఓ ఒక వ్యవస్థను రెడీ చేస్తోంది. దీంతో పాటు థర్డ్ పార్టీ ద్వారా కూడా పీఎఫ్ ఖాతాలో చిన్న చిన్న మొత్తాలను జమ చేసే సదుపాయం ఇవ్వాలని ప్రతిపాదన ఉంది. ఉదాహరణకు, డెలివరీ పార్టనర్కు కస్టమర్ ఇచ్చే టిప్ లేదా మరేదైనా వ్యక్తి, సంస్థ చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇలా జమ చేయవచ్చు.