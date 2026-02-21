- Home
- Business
- రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎవరిపై ఆధార పడొద్దనుకుంటున్నారా.? ఇలా చేస్తే ప్రతీ నెల మీ ఖాతాలో రూ. 10 వేలు
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎవరిపై ఆధార పడొద్దనుకుంటున్నారా.? ఇలా చేస్తే ప్రతీ నెల మీ ఖాతాలో రూ. 10 వేలు
Post Office: స్థిరమైన ఆదాయం రావాలనే ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న మంథ్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు.
ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు ఎంత.?
ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై వార్షిక వడ్డీ రేటు 7.40%గా ఉంది. ఈ రేటును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది. అవసరాన్ని బట్టి పెంపు లేదా తగ్గింపు ఉంటుంది. ఈ పథకంలో కనీస పెట్టుబడి రూ. 1,000గా, గరిష్ఠ పెట్టుబడి (ఒకరి పేరుతో): రూ. 9 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఇక జాయింట్ అకౌంట్ విషయానికొస్తే గరిష్టంగా రూ. 15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. వడ్డీని ప్రతి నెలా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. అందువల్ల పెన్షన్లా రెగ్యులర్గా డబ్బు వస్తుంది.
5 ఏళ్ల కాలపరిమితి
ఈ పథకం కాలవ్యవధి 5 సంవత్సరాలు. ఖాతా ప్రారంభించిన రోజు నుంచి ఐదేళ్లు పూర్తి అయ్యే వరకు ప్రతి నెలా వడ్డీ అందుతుంది. మెచ్యూరిటీ పూర్తయ్యాక మీరు పెట్టిన అసలు మొత్తం తిరిగి పొందుతారు. అంటే పెట్టుబడి కూడా సురక్షితమే, వడ్డీ కూడా నిరంతరం వస్తూనే ఉంటుంది. ప్రభుత్వ హామీ ఉండటం వల్ల రిస్క్ చాలా తక్కువ.
నెలకు రూ. 5,550 ఎలా వస్తుంది?
పెట్టుబడి ఎంత పెడితే అంత మేరకు వడ్డీ లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు రూ. 4 లక్షలు పెట్టితే నెలకు సుమారు రూ. 2,467 వరకు వస్తుంది.. ఒకరి పేరుతో గరిష్ఠ పరిమితి అయిన రూ. 9 లక్షలు పెట్టితే నెలకు సుమారు రూ. 5,550 వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా 7.40% వడ్డీ రేటు ఆధారంగా లెక్కించినది.
నెలకు రూ. 9,250 రావాలంటే..
జాయింట్ అకౌంట్ తీసుకుని గరిష్ఠంగా రూ. 15 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ మొత్తం మీద 7.40% వడ్డీ ప్రకారం నెలకు సుమారు రూ. 9,250 వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది. అంటే దాదాపు రూ. 10 వేలు అన్నమాట. అంటే భార్యాభర్తలు కలిసి లేదా ఇద్దరు పెద్దలు కలిసి ఖాతా తెరిస్తే ఈ గరిష్ఠ పరిమితిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల పాటు ప్రతి నెలా ఈ మొత్తం వస్తుంది. కాలపరిమితి పూర్తయ్యాక రూ. 15 లక్షల అసలు మొత్తం తిరిగి అందుతుంది.
ఈ పథకం ఎవరికి సరిపోతుంది.
రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, సురక్షిత పెట్టుబడి కోరుకునే వారు, నెలనెలా స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునేవారు, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి రిస్క్ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఇక ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా నెలనెలా ఆదాయం పొందాలనుకుంటే POMIS ఒక సరైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. పెట్టుబడి భద్రతతో పాటు స్థిరమైన ఆదాయం ఇవ్వడం ఈ పథకం ప్రత్యేకతగా చెప్పొచ్చు.