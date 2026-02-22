Business Ideas: చింత గింజలతో లక్షాధికారి కావొచ్చు.. జీవితాన్ని మార్చే బిజినెస్ ఐడియా
Business Ideas: చింతపండు వాడేసి గింజలను పారేయడం చాలా మందికి అలవాటు. కానీ అదే గింజలు ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారంగా మారాయి. ఔషధాలు నుంచి వస్త్ర పరిశ్రమ వరకు అనేక రంగాల్లో చింత గింజల పొడి ముడి సరుకుగా ఉపయోగపడుతోంది.
చింత గింజలకు ఎందుకు ఇంత డిమాండ్?
చింత గింజల్లో సహజంగా ఉండే పాలీస్యాకరైడ్లు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ పరిశ్రమలకు బైండింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తాయి. అందుకే వీటి వినియోగం పలు రంగాల్లో ఎక్కువైంది.
* ఫార్మా కంపెనీలు – కొన్ని ఔషధ తయారీ దశల్లో
* రంగుల పరిశ్రమ – రంగు గట్టిగా, నిలకడగా ఉండేందుకు
* పట్టువస్త్రాలు – గంజి పెట్టే ప్రక్రియలో
* మస్కిటో కాయిల్స్ తయారీ
* ప్లైవుడ్, పేపర్, జూట్ పరిశ్రమ
* ప్లాస్టిక్, పాలిస్టర్ గమ్ తయారీ
పౌడర్ను గ్రేడ్లుగా వేరు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. కిలో పౌడర్ ధర రూ.400 వరకు ఉండటం ఈ వ్యాపార లాభదాయకతను చూపిస్తోంది.
సేకరణ నుంచి ఎగుమతి వరకు – ప్రాసెసింగ్ ఎలా?
ముడి సరుకు సేకరణ: చింతపండు వ్యాపారుల నుంచి గింజలను కొనుగోలు చేస్తారు. సాధారణంగా 5 కిలోల చింతపండులో 1 కిలో గింజ వస్తుంది.
శుభ్రపరచడం: ఫ్యాక్టరీలో 200–240 డిగ్రీల వేడి వద్ద బాయిలర్లో శుభ్రం చేస్తారు.
తొక్క తొలగింపు: పై పొర తీసి గింజను వేరు చేస్తారు.
పౌడర్ తయారీ: తోలు తీసిన గింజలను మెషీన్లతో పొడిగా మార్చి గ్రేడ్లుగా వేరు చేస్తారు.
ఎగుమతి: దేశీయ పరిశ్రమలతో పాటు జర్మనీ, జపాన్, ఇండోనేషియా, మలేషియా, టర్కీ, రష్యా వంటి దేశాలకు సరఫరా జరుగుతోంది.
పెట్టుబడి ఎంత, లాభాలు ఎలా ఉంటాయి.?
ముడి గింజల కొనుగోలు ధర: కేజీ రూ.5–10 అవుతుంది. తోలు తీసిన గింజ కిలోకు రూ. 20 పైనే పలుకుతోంది. టన్నుకు చూసుకుంటే రూ.20,000–25,000 అవుతుంది. పౌడర్ రూపంలో కేజీ రూ.300–400 వరకు పలుకుతోంది. సరైన నెట్వర్క్, నిల్వ సదుపాయాలు ఉంటే మంచి మార్జిన్ సాధ్యమే.
ఈ వ్యాపారం ఎలా ప్రారంభించాలి?
దశ 1: ముడి సరుకు సోర్సింగ్
స్థానిక చింతపండు వ్యాపారులతో ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. అటవీ ప్రాంతాల దగ్గర సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
దశ 2: ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు
బాయిలర్, తొక్క తీసే మెషీన్, గ్రైండింగ్ యూనిట్ అవసరం. చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభిస్తే రూ.10–25 లక్షల మధ్య పెట్టుబడి అవసరం కావచ్చు.
దశ 3: లైసెన్సులు, రిజిస్ట్రేషన్లు
MSME రిజిస్ట్రేషన్, ఫ్యాక్టరీ లైసెన్స్, కాలుష్య నియంత్రణ అనుమతులు తీసుకోవాలి.
దశ 4: మార్కెటింగ్
దేశీయ పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవాలి. ఎగుమతులకు ఎగుమతి కోడ్ (IEC) అవసరం. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారా కూడా అమ్మకాలు సాధ్యమే.
ఉపాధి, భవిష్యత్ అవకాశాలు
ఈ వ్యాపారంతో కేవలం మీరు సంపాదించడమే కాకుండా నలుగురికీ ఉపాధి కల్పించవచ్చు. ప్రభుత్వం పరిశ్రమల శాఖ ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తోంది. పారేసే గింజలను విలువైన ముడి సరుకుగా మార్చడం ఈ రంగం ప్రత్యేకత. సరైన ప్రణాళికతో ప్రారంభిస్తే ఇది స్థిరమైన ఆదాయం ఇచ్చే అగ్రి-బేస్డ్ ఇండస్ట్రీగా ఎదగగలదు. అదే విధంగా లక్షల్లో ఆదాయం పొందొచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఈ వ్యాపారం మొదలు పెట్టే ముందు ఈ రంగంలో అనుభవం ఉన్న వారిని నేరుగా సంప్రదించడం ఉత్తమం.