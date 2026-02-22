- Home
- Business
- Richest State: మనదేశంలో రిచెస్ట్ రాష్ట్రం అదే, ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎంత ఆస్తి ఉందంటే...
Richest State: మనదేశంలో రిచెస్ట్ రాష్ట్రం అదే, ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎంత ఆస్తి ఉందంటే...
Richest State: మనదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో రిచెస్ట్ రాష్ట్రాల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఇందులో ఎక్కువ ఆస్తులు కలిగి ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ స్థానంలో ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకోండి.
మనదేశంలో ధనిక రాష్ట్రాల జాబితా
భారతదేశంలో రాష్ట్రాల ఆర్థిక స్థితిని అంచనా వేయడానికి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ (GSDP)ను ప్రధాన ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన తాజా అంచనాలు బయటికి వచ్చాయి. దీన్నిబట్టి దేశంలోని ధనిక రాష్ట్రాలు ఏవో తెలిసింది. టాప్ టెన్ రిచెస్ట్ రాష్ట్రాల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఈ జాబితాలో దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలు ఉత్తమ స్థానంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు అయిన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండూ టాప్-10లో చోటు సంపాదించాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ రాష్ట్రాలు బలంగా మారుతున్నాయి. పరిశ్రమలు, సేవల రంగం, వ్యవసాయం, ఐటీ రంగ అభివృద్ధి వంటి అంశాలు రాష్ట్రాల ఆర్థిక శక్తిని నిర్ణయిస్తున్నాయి. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ కూడా ఆర్థిక వృద్ధికి బలంగా సహకరిస్తున్నాయి.
ధనిక రాష్ట్రం ఇదే
గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో అత్యంత ధనిక రాష్ట్రంగా మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ముంబై వంటి ఆర్థిక కేంద్రం ఆ రాష్ట్రంలో ఉండటం, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, సినిమా, పరిశ్రమల విస్తరణ వంటి అంశాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని మొదటిస్థానంలో ఉండేలా చేశాయి. ఇక రెండో స్థానంలో తమిళనాడు నిలిచింది. ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలు, తయారీ రంగం, ఐటీ సేవలు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలపరిచాయి. మూడో స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్ నిలిచింది. భారీ జనాభా, పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు వృద్ధికి దోహదపడ్డాయి. నాలుగో స్థానంలో కర్ణాటక ఉంది. బెంగళూరు ఐటీ హబ్గా ఎదగడం వల్ల సేవల రంగంలో పెద్ద లాభాలు నమోదైంది. ఈ రాష్ట్రాల తరువాత వెస్ట్ బెంగాల్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాలు కూడా జాబితాలో ఉన్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏ స్థానంలో
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే తెలంగాణ 7వ స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాదు ఐటీ రంగానికి కేంద్రంగా మారడం, ఫార్మా, రియల్ ఎస్టేట్, స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ వేగంగా పెరగడం రాష్ట్రానికి ఆర్థిక బలాన్ని అందిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ 8వ స్థానంలో నిలిచింది. వ్యవసాయం, ఆక్వా రంగం, పోర్టులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, పారిశ్రామిక పార్కులు రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి కీలకంగా మారాయి. విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం వంటి పోర్టులు ఎగుమతులను పెంచడంలో సహాయపడ్డాయి. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, రోడ్లు, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర భవిష్యత్ వృద్ధికి పునాది వేస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలకు మంచి రోజులు
మొత్తంగా చూస్తే 2025 ఆర్ధిక సంవత్సరం రాష్ట్రాల ఆర్థిక ర్యాంకింగ్ దేశంలో ప్రాంతాల మధ్య అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతోందో తెలియజేస్తోంది. దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలు పరిశ్రమలు, సేవల రంగం, ఐటీ రంగాల ద్వారా వేగంగా ఎదుగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా టాప్-10లో ఉండటం పెట్టుబడిదారులకు సానుకూల సంకేతమనే చెప్పుకోవాలి. భవిష్యత్తులో మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశ్రమల విస్తరణపై దృష్టి పెట్టితే ఈ రాష్ట్రాలు మరింత ముందుకు వెళతాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత్ర రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.