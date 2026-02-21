Viral News: రూ. 38 వేల కోట్లు.. ముకేష్ అంబానీ ఇంటిని ఈరోజు నిర్మిస్తే అయ్యే ఖర్చు ఇదే
Viral News: భారతదేశం, ఆమాటకొస్తే ఆసియాలో అతిపెద్ద వ్యాపారవేత్తలో ఒకరైన ముకేష్ అంబానీ నివాసం అంటీలియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రైవేట్ ఇళ్లలో ఒకటని తెలిసిందే. కాగా ఇప్పుడీ ఇంటిని నిర్మిస్తే ఎంత ఖర్చవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2006–2010 మధ్య నిర్మాణ వ్యయం
అంటీలియా నిర్మాణం 2006లో ప్రారంభమై 2010లో పూర్తైంది. ఆ సమయంలో మొత్తం నిర్మాణ ఖర్చు సుమారు 2 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం మారకపు విలువ ప్రకారం ఇది దాదాపు రూ. 17,400 కోట్లకు సమానం. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ప్రధాన నిర్మాణ వ్యయం మాత్రమే సుమారు రూ. 6,000 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని చెబుతారు. కానీ లగ్జరీ ఇంటీరియర్ డిజైన్, విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసిన మెటీరియల్, ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థలు, ప్రత్యేక సదుపాయాలు కలిపి మొత్తం ఖర్చు 2 బిలియన్ డాలర్లకు మించి వెళ్లిందని అంచనా.
2026లో మళ్లీ నిర్మిస్తే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ప్రస్తుతం అంటీలియా విలువ సుమారు రూ. 15,000 కోట్ల నుంచి రూ. 17,400 కోట్ల మధ్యగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆ సమయంలో నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ఇదే స్థాయి, ఇదే పరిమాణంలో భవనం 2026లో నిర్మిస్తే ఖర్చు 4.6 బిలియన్ డాలర్లు లేదా దాదాపు రూ. 38,000 కోట్లకు పైగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇంత భారీగా ఖర్చు పెరగడానికి కారణాలు:
* ముంబైలో భూమి ధరలు భారీగా పెరగడం
* కార్మిక వ్యయాలు పెరగడం
* స్టీల్, సిమెంట్, దిగుమతి మార్బుల్ ధరలు పెరగడం
* ఆధునిక ఇంజినీరింగ్ ప్రమాణాలు మరింత కఠినంగా మారడం
ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం – నిర్మాణ బలం
అంటీలియా కేవలం విలాసవంతమైన ఇల్లు మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం. ఈ భవనాన్ని 27 అంతస్తులతో నిర్మించారు. అయితే దీని ఎత్తు, నిర్మాణ క్లిష్టత సాధారణంగా ఉండే 60 అంతస్తుల టవర్కు సమానంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ భవనం రిక్టర్ స్కేల్పై 8.0 తీవ్రత గల భూకంపాన్ని కూడా తట్టుకునేలా రూపొందించారు. ఇది దీని నిర్మాణ బలాన్ని తెలియజేస్తుంది.
అంటీలియాలో ఉన్న ప్రత్యేక సదుపాయాలు
దాదాపు 4 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ భవనంలో ఉన్న సౌకర్యాలు సాధారణంగా ప్రైవేట్ ఇళ్లలో కనిపించవు. ఈ భవనంలోని కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఇవే..
* 3 హెలీప్యాడ్లు.
* 168 కార్లు నిలిపే పార్కింగ్ సదుపాయం (6 అంతస్తులు)
* ప్రైవేట్ థియేటర్, జిమ్, స్పా, స్నో రూమ్, పెద్ద దేవాలయం. ఈ సదుపాయాల వల్ల అంటీలియా ఒక నివాస గృహం కంటే ఎక్కువగా విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ప్రపంచంలో ప్రత్యేక స్థానం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే అంటీలియా స్థాయికి దగ్గరగా ఉండే ప్రైవేట్ ఇళ్లు చాలా అరుదు. పరిమాణం, ఖర్చు, సదుపాయాల పరంగా ఇది ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఈ భవనం కేవలం ఒక ఇంటి నిర్మాణం కాదు. ఇది ఒక శక్తి, సంపద, ఆధునిక సాంకేతికతకు ప్రతీక. ముంబైలోని ఈ భవనం భారతదేశంలో అల్ట్రా లగ్జరీ జీవనశైలికి చిహ్నంగా నిలిచింది.