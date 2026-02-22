- Home
నిజంగానే పాత సిమ్ కార్డుల నుంచి బంగారం వస్తుందా.? రూ. గ్రామ్ గోల్డ్కి ఎన్ని సిమ్ కార్డులు కావాలంటే
Gold: బంగారం ధరలు ఆకాశన్ని అంటుతోన్న తరుణంలో అందరి దృష్టి దీనిపైనే పడింది. గ్రాము బంగారం కూడా ఇప్పుడు విలువైందిగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే పాత సిమ్ కార్డుల నుంచి బంగారం వెలికి తీయొచ్చన్న ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ-వేస్ట్ నుంచి బంగారం వెలికితీత
చైనాలో ఓ స్క్రాప్ మెటల్ రీఫైనర్ సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించాడు. Guangdong Province కు చెందిన కియావో అనే వ్యక్తి పాత సిమ్ కార్డులు, టెలికాం చిప్లు, సర్క్యూట్ బోర్డులు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల నుంచి 191 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని తీయడంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ బంగారం విలువ దాదాపు రూ. 27–28 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. అతను జనవరి 20న షేర్ చేసిన వీడియోకు మిలియన్లలో వ్యూస్ రావడంతో ప్రపంచమంతా వైరల్ అయ్యింది.
ఇది నిజంగానే సాధ్యమా?
వీడియో వైరల్ కావడంతో చాలామంది తమ ఇంట్లో ఉన్న పాత సిమ్ కార్డులతో బంగారం తయారు చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే కియావో స్పష్టం చేసిన విషయం ఏమిటంటే — ఈ 191 గ్రాములు కొన్ని వందల సిమ్ కార్డుల నుంచి రాలేదు. దాదాపు రెండు టన్నుల ఈ-వేస్ట్ను ప్రాసెస్ చేశాడు. సాధారణంగా ఒక సిమ్ కార్డులో 0.001 గ్రాము కంటే తక్కువ బంగారం మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఈ స్థాయిలో బంగారం రావాలంటే లక్షల్లో సిమ్ కార్డులు అవసరం. కేవలం కొన్ని కార్డులతో గణనీయమైన ఫలితం రావడం అసాధ్యం.
రసాయన ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది.?
సిమ్ కార్డులపై ఉండే గోల్డ్ ప్లేటింగ్ చాలా పలచగా ఉంటుంది. నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ బలంగా ఉండటానికి, తుప్పు రాకుండా ఉండటానికి ఆ పూత వాడతారు. దానిని వేరు చేయడానికి కియావో భారీ కెమికల్ డ్రమ్ములను ఉపయోగించాడు.
ప్రక్రియలో ప్రధాన దశలు ఇవి:
సేకరణ – పెద్ద మొత్తంలో చిప్లు, సర్క్యూట్ బోర్డులు, సిమ్ కార్డులు ఒకేచోట చేరుస్తారు.
ఆమ్ల ద్రావణంలో ముంచడం – బలమైన ఆమ్ల మిశ్రమాల్లో ఈ-వేస్ట్ను నానబెట్టి లోహాలను కరిగిస్తారు.
వడపోత – ప్లాస్టిక్, ఇతర అవశేషాలను వేరు చేస్తారు.
ప్రెసిపిటేషన్ – ద్రావణంలో కరిగిన బంగారాన్ని మళ్లీ ఘనరూపంలోకి తీసుకువస్తారు.
కరిగింపు – చివరగా అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేసి బంగారు ముద్దను బిస్కెట్ ఆకారంలోకి మార్చుతారు.
ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగించిన ప్రధాన రసాయనం అక్వా రెజియా. ఇది నైట్రిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మిశ్రమం. లోహాలను వేగంగా కరిగించగల శక్తి దీనికి ఉంది.
ప్రాణాంతక రసాయనాలు
ఈ ప్రక్రియను చూడటానికి సులభంగా అనిపించినా, వాస్తవంలో ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం. ఆమ్లాల నుంచి వచ్చే విష వాయువులు ఊపిరితిత్తులకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయి. సరైన సేఫ్టీ గేర్, ల్యాబ్ సదుపాయాలు, రసాయన పరిజ్ఞానం లేకుండా దీనిని ప్రయత్నించడం ప్రాణాపాయం. కియావో తాను లైసెన్స్ ఉన్న ప్రొఫెషనల్ అని స్పష్టం చేశాడు. సామాన్యులు ఇంట్లో ప్రయోగాలు చేయకూడదని హెచ్చరించాడు.
నెట్టింట వైరల్ అవుతోన్న వీడియోలు
దీంతో చాలా మంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయర్స్ సిమ్ కార్డుల నుంచి బంగారం తీయొచ్చంటూ వీడియోలు రూపొందిస్తున్నారు. అయితే ఈ-వేస్ట్లో విలువైన లోహాలు ఉన్నా, వాటిని సురక్షితంగా వెలికితీయడం ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియోలు చూసి సొంతంగా ప్రయత్నాలు చేయడం ప్రమాదకరమని గుర్తించాలి.