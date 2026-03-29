- Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా? ఏప్రిల్ 1 నుండి ఈ తప్పు చేస్తే ఐటీ నోటీసు గ్యారెంటీ !
Credit Card : క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా? ఏప్రిల్ 1 నుండి ఈ తప్పు చేస్తే ఐటీ నోటీసు గ్యారెంటీ !
New Credit Card Rules : ఏప్రిల్ 1 నుండి క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. రూ. 10 లక్షల పరిమితి, పాన్ కార్డ్ లింక్ వంటి 5 ముఖ్యమైన అంశాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ కార్డ్ వాడే వారికి షాక్: ఏప్రిల్ 1 నుండి మారనున్న 5 కీలక నిబంధనలు
మీరు షాపింగ్ కోసం లేదా బిల్లుల చెల్లింపుల కోసం తరచుగా క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగిస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగానికి సంబంధించి ఐదు ప్రధాన నియమాలు అమలులోకి రానున్నాయి. ఈ మార్పుల ద్వారా ప్రభుత్వం మీ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగం, ఖర్చులపై ఓ కన్నేసి ఉంచనుంది. మీరు చేసే ప్రతి రూపాయి ఖర్చు ఇకపై లెక్కలోకి రానుంది. ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల మీపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం..
1. పరిమితికి మించి ఖర్చు చేస్తున్నారా? ఇక లెక్క చెప్పాల్సిందే
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీరు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి రూ. 10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లింపులు చేస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బ్యాంకులు ఇప్పుడు ఈ సమాచారాన్ని నేరుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖకు నివేదిస్తాయి. కేవలం దేశీయ ఖర్చులే కాకుండా, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల కోసం మీరు చేసే భారీ ఖర్చులు కూడా ఇకపై పరిశీలనలో ఉంటాయి. అనవసరపు ఖర్చులు మీ పన్ను ప్రొఫైల్పై ప్రభావం చూపవచ్చు.
2. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుండి నోటీసులు వచ్చే అవకాశం
మీరు మీ పన్ను రిటర్నులలో (ITR) ప్రకటించిన ఆదాయం కంటే, మీ వార్షిక క్రెడిట్ కార్డ్ ఖర్చులు గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంటే సమస్యలు తప్పవు. ఈ నిధుల మూలం గురించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ మిమ్మల్ని ప్రశ్నించవచ్చు. మీ ఖర్చులకు, ఆదాయానికి పొంతన లేని పక్షంలో మీరు అధికారిక నోటీసును కూడా అందుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మీ ఖర్చుల వివరాలను పారదర్శకంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
3. పాన్ కార్డ్ లేకపోతే కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ కష్టమే
ఏప్రిల్ 1 నుండి క్రెడిట్ కార్డ్లు, పాన్ కార్డ్లను అనుసంధానించే నిబంధనలు మరింత కఠినతరం కానున్నాయి. చెల్లుబాటు అయ్యే పాన్ నంబర్ లేకుండా ఏ బ్యాంక్ కూడా కొత్త క్రెడిట్ కార్డును జారీ చేయదు. ఇప్పటికే కార్డులు కలిగి ఉన్న వారు కూడా తమ కార్డులను పాన్ నంబర్తో లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. దీనివల్ల మీరు చేసే ప్రతి చిన్న, పెద్ద ఖర్చు మీ పన్ను ప్రొఫైల్తో ముడిపడి ఉంటుంది. పారదర్శకతను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
4. ఆఫీస్ కార్డుతో వ్యక్తిగత షాపింగ్ చేస్తున్నారా? జాగ్రత్త
చాలా మంది ఉద్యోగులకు వారి కంపెనీల నుండి కార్పొరేట్ క్రెడిట్ కార్డులు లభిస్తాయి. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఈ కార్డులను అప్పుడప్పుడు వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం కూడా వాడుతూ వచ్చారు. కానీ ఇకపై అలా కుదరదు. మీరు కంపెనీ ఇచ్చిన కార్డును వ్యక్తిగత షాపింగ్, మూవీ టిక్కెట్లు లేదా వ్యక్తిగత పర్యటనల కోసం ఉపయోగిస్తే, ఆ ఖర్చును ప్రభుత్వం మీ అదనపు ఆదాయంగా పరిగణిస్తుంది. దీనిపై మీరు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
5. క్రెడిట్ కార్డుతోనే ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపు
నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ వాడే ఇబ్బంది లేకుండా, ఇకపై మీరు నేరుగా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆదాయపు పన్ను చెల్లించవచ్చు. పన్నులు చెల్లించే సమయంలో మీ దగ్గర నగదు కొరత ఉంటే, కార్డుతో పేమెంట్ చేసి, ఆ తర్వాత బ్యాంకుకు ఈఎంఐల రూపంలో తిరిగి చెల్లించవచ్చు. అయితే, ఈ సేవ కోసం బ్యాంక్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేయవచ్చు. ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును సకాలంలో చెల్లించకపోతే భారీ వడ్డీ పడే అవకాశం ఉందని గుర్తుంచుకోండి.
అడ్రస్ ప్రూఫ్గా క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్
మీ వద్ద విద్యుత్ బిల్లు లేదా ఇతర ప్రామాణిక నివాస ధృవీకరణ పత్రాలు లేకపోతే, ఇప్పుడు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ చెల్లుబాటు అయ్యే అడ్రస్ ప్రూఫ్గా పనిచేస్తుంది. మీరు కొత్త పాన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా లేదా ఉన్న కార్డులో వివరాలను అప్డేట్ చేయాలన్నా, మీ తాజా క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ను సమర్పించవచ్చు. అయితే, ఆ స్టేట్మెంట్లో మీ ప్రస్తుత చిరునామా కచ్చితంగా ఉండాలి.