New Income Tax Rules : హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇవి మారబోతున్నాయి !
New Income Tax Rules 2026: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025 అమల్లోకి రానుంది. ఫారమ్ 16 స్థానంలో ఫారమ్ 130, మీల్ కార్డ్ పరిమితి పెంపు వంటి కీలక మార్పుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఆదాయపు పన్ను రూల్స్: ఫారమ్ 16 ఇక ఉండదు.. మీల్ కార్డ్, HRA నియమాల్లో కీలక మార్పులు
దేశంలో పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఏప్రిల్ 1 ఒక చరిత్రాత్మక మార్పును తీసుకురాబోతోంది. దాదాపు 60 ఏళ్ల నాటి పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961 స్థానంలో కొత్తగా రూపొందించిన ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025 అమల్లోకి రానుంది. ప్రభుత్వం ఈ మార్పును కేవలం సవరణగా కాకుండా, పన్ను వ్యవస్థను పూర్తిగా పునర్నిర్మించే ప్రక్రియగా పేర్కొంది. సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చే అంశం ఏమిటంటే, పన్ను స్లాబ్లలో లేదా రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. అయితే, పన్ను రిపోర్టులు, వెల్లడి, ఫైలింగ్ ప్రక్రియలు మునుపటి కంటే మరింత కఠినంగా, డిజిటల్గా, పారదర్శకంగా మారనున్నాయి.
New Income Tax Rules : ఫారమ్ 16 స్థానంలో కొత్త ఫారమ్ 130
ఉద్యోగులకు అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు ఏమిటంటే, కంపెనీలు ఇకపై ఫారమ్ 16 జారీ చేయవు. దీని స్థానంలో ఫారమ్ 130 అనే కొత్త పత్రాన్ని అందిస్తాయి. ఈ మార్పు వల్ల ఐటిఆర్ ఫైలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా సిస్టమ్ ఆధారితంగా మారుతుంది. దీనివల్ల టీడీఎస్ లెక్కల్లో ఏవైనా తేడాలు ఉంటే, పన్ను రీఫండ్లు రావడంలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ ఆదాయ వివరాలను మరింత జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
New Income Tax Rules : మీల్ కార్డ్ బెనిఫిట్స్ భారీగా పెంపు
జీతం పొందే ఉద్యోగులకు మీల్ అలవెన్స్ విషయంలో ప్రభుత్వం పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. కంపెనీలు అందించే మీల్ కార్డ్లు లేదా వోచర్లపై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని పెంచారు. ఇప్పటివరకు ఒక్కో పూట భోజనానికి రూ. 50 గా ఉన్న పరిమితిని, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రూ. 200 కు పెంచారు. దీనివల్ల ఒక ఉద్యోగి ఏడాదికి సుమారు రూ. 1 లక్ష వరకు పన్ను రహిత మీల్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ఇది ఉద్యోగుల పన్ను పొదుపును గణనీయంగా పెంచుతుంది.
New Income Tax Rules : HRA నిబంధనల్లో మార్పులు.. కొత్త నగరాలకు ఛాన్స్
ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) విషయంలో కూడా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 50 శాతం హెచ్ఆర్ఏ మినహాయింపు పొందే నగరాల జాబితాను విస్తరించారు. ఇప్పటివరకు ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా నగరాలకే ఈ వెసులుబాటు ఉండగా, ఇప్పుడు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే, అహ్మదాబాద్ నగరాలను కూడా ఇందులో చేర్చారు. అయితే, తప్పుడు క్లెయిమ్లను అరికట్టడానికి ఇకపై హెచ్ఆర్ఏ క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు యజమాని వివరాలను అందించడం తప్పనిసరి చేశారు.
New Income Tax Rules : పాన్ కార్డ్, ఇతర నిబంధనలు ఇవే
పాన్ (PAN) కార్డ్ నిబంధనలను ప్రభుత్వం మరింత కఠినతరం చేసింది. వాహనాల కొనుగోలు లేదా అమ్మకం వంటి అధిక విలువ కలిగిన లావాదేవీలకు పాన్ నంబర్ ఇవ్వడం ఇకపై తప్పనిసరి. అలాగే, పన్ను చెల్లింపుదారులు పాత పన్ను విధానం లేదా కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకోవడం ఇప్పుడు మరింత సులభతరం చేశారు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఫారమ్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు. ఐటిఆర్ ఫారమ్లోనే నేరుగా మీకు కావలసిన ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
New Income Tax Rules :పారదర్శకత వైపు అడుగులు
కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025 ప్రధాన ఉద్దేశం పన్ను వ్యవస్థను సరళీకరించడం, పారదర్శకతను పెంచడం. సెక్షన్ల సంఖ్యను 819 నుంచి 536 కి తగ్గించడం ద్వారా చట్టాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా రూపొందించారు. ట్యాక్స్ స్లాబ్లలో మార్పు లేకపోయినా, డిజిటల్ రిపోర్టింగ్ పెరగడం వల్ల పన్ను ఎగవేతలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. పన్ను చెల్లింపుదారులు ఏప్రిల్ 1 నుంచి మారే ఈ నిబంధనలను గమనించి తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.