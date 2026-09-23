Bank: ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Bank: దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. ఖాతాదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి.
ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు ఓపెన్
సాధారణంగా ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అయితే ఈసారి సెప్టెంబర్ 27న మాత్రం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేయనున్నాయి. బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అవసరమైన సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో వరుసగా వారాంతపు సెలవులు ఉండటంతో పాటు, సెప్టెంబర్ 28 నుంచి బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు సమ్మెకు దిగనున్నాయి. దీంతో ఖాతాదారులకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు తెరిచి ఉంచాలని నిర్ణయించారు.
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజుల సమ్మె
యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) ఆధ్వర్యంలో బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు దేశవ్యాప్తంగా మూడు రోజుల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ సమ్మె సోమవారం నుంచి బుధవారం వరకు కొనసాగనుంది. దీంతో బ్యాంకుల సాధారణ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా బ్యాంకు శాఖలకు వెళ్లి పనులు పూర్తి చేసుకోవాలనుకునే ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకే సమ్మె ప్రారంభం కావడానికి ముందు రోజు అయిన ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు పనిచేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. తద్వారా ఖాతాదారులు తమకు అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆర్బీఐ అనుమతితో సాధారణ సేవలు
ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయం కేవలం సాధారణ బ్యాంకు శాఖలకే పరిమితం కాలేదు. బ్యాంకు కార్యాలయాలు, ఏటీఎంలకు సంబంధించిన లింక్ శాఖలు, కరెన్సీ చెస్ట్లు కూడా పనిచేయనున్నాయి. దీంతో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అవసరమైన కార్యకలాపాలు కొనసాగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఖాతాదారులు తమకు అవసరమైన సేవలు, లావాదేవీల గురించి సంబంధిత బ్యాంకు శాఖను సంప్రదించి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
సమ్మెను వాయిదా వేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలకు విజ్ఞప్తి
మూడు రోజుల సమ్మె వల్ల ఖాతాదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, బ్యాంకు యాజమాన్యాలు చర్యలు చేపట్టాయి. సమ్మెను వాయిదా వేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలకు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలకు అవసరమైన బ్యాంకింగ్ సేవలు ఎక్కువ కాలం నిలిచిపోకుండా చూడటమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం. సమ్మెను వాయిదా వేయాలని కోరడంతో పాటు, అవసరమైన బ్యాంకింగ్ సేవలు కొనసాగేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. బ్యాంకు ఖాతాదారుల సంక్షేమం, సౌకర్యమే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
ఖాతాదారులు ఏం చేయాలి?
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు సమ్మె కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో, బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది. సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయనున్నందున ఆ రోజును ఉపయోగించుకోవచ్చు. నగదు జమ చేయడం, విత్డ్రా చేయడం వంటి అవసరమైన పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. చెక్కులు, ఇతర బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా చూసుకోవాలి. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో బ్యాంకు అధికారిక సమాచారం ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.