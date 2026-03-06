Sun Transit March 2026: ఈ మార్చిలో 5 రాశులవారికి తిరుగులేని అదృష్టం!
Sun Transit March 2026: ఈ నెలలో సూర్యుడు మూడుసార్లు నక్షత్రాలను, ఒకసారి రాశిని మారుతున్నాడు. మొత్తం నాలుగు సార్లు జరిగే ఈ సంచారాల వల్ల ఐదు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
సూర్యుడి సంచారం
2026 మార్చిలో సూర్యుడు నాలుగు సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. మొదట, మార్చి 5వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1 గంటకు పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత, మార్చి 15న ఉదయం 1:08 గంటలకు మీనరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. మళ్లీ, మార్చి 18న ఉదయం 9:27 గంటలకు ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు. చివరగా, మార్చి 31న రాత్రి 8:16 గంటలకు రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడి ఈ నాలుగు సంచారాలు ప్రధానంగా ఐదు రాశుల వారికి కెరీర్లో పురోగతి, ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి, ఆర్థిక వృద్ధిని అందిస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి, సూర్యుడు నాలుగు సార్లు సంచరించే మార్చి నెల నెట్వర్కింగ్, కెరీర్ వృద్ధికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి ఎదురుచూస్తోంది. మీ వ్యక్తిత్వం, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ప్రజలను ఆకర్షిస్తాయి. ఒక ముఖ్యమైన అవకాశం తలుపు తట్టొచ్చు. మీకు బహుళ మార్గాల నుంచి డబ్బు అందుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ సూర్య సంచారాలు ఈ రాశి వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలను మరింత పెంచుతాయి. ప్రభుత్వం, పరిపాలనలో ఉన్నవారికి ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. వారి పని విస్తరిస్తుంది. కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారి కెరీర్ వేగం పుంజుకుంటుంది. మీరు అకస్మాత్తుగా గణనీయమైన లాభం పొందవచ్చు. భాగస్వామ్యంతో పనిచేసే వారికి ఇది శుభ సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీరు పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. మీ సంబంధాలలో ప్రేమ పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడంతో మీరు ఉపశమనం పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. వారికి కొత్త ఉద్యోగం రావచ్చు. విద్యార్థులకు ఇది ప్రత్యేకంగా మంచి సమయం. మీరు చదువు, పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధిస్తారు. కొందరు మతపరమైన తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యం జరగవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు తమ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందే సమయం వచ్చింది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం లేదా ప్రమోషన్ కోరుకునే వారు విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక బలం పెరుగుతుంది. మీ కుటుంబం నుంచి మీకు సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
