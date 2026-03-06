Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది ఫలితాలు.. ఈ ఏడాది మేష రాశి వారికి ఎలా ఉండనుంది?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి మేష రాశి వారికి కాలం చాలా కీలకంగా ఉండబోతోంది. పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది మేష రాశివారికి రాజయోగం లభించనుంది. అయితే.. అటు రాజయోగంతో పాటు.. కొన్ని సమస్యలు కూడా రానున్నాయి.
మేష రాశి ఉగాది ఫలితం..
2026 ఉగాది తర్వాత మేష రాశివారి జాతకం ఎలా ఉందో చూద్దాం..
1.కెరీర్ ( ఉద్యోగం)..
జూన్ 2026 తర్వాత గురు గ్రహం మంచి స్థాయిలోకి వస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశివారి కెరీర్ గొప్పగా మారిపోనుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో ఉండటం వల్ల.. మేష రాశివారికి కాస్త పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు చేసే పనికి గుర్తింపు రావడానికి కొంత సమయం పట్టొచ్చు... కానీ, ఫలితం తప్పకుండా దక్కుతుంది.
మేష రాశికి చెందిన రాజకీయ నాయకులకు ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థం కొంత సవాలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి, పదవుల విషయంలో జాగ్రత్త చాలా అవసరం.
2.వ్యాపారం, ఆర్థికం..
ఆదాయం.. ఈ ఏడాది మీకు ఆదాయం 11, వ్యయం 5 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి.. ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉంటారు.
పెట్టుబడులు: కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి మార్చి నుండి జూన్ వరకు చాలా అనుకూలమైన సమయం. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా వాహనాల కొనుగోలుకు కూడా ఇది మంచి సమయమే.
లాభాలు: గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అయితే సెప్టెంబర్ 18 నుండి నవంబర్ 12 మధ్య ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
3. ఆరోగ్యం:
శారీరక స్థితి: ఈ ఏడాది ఆరోగ్య పరంగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శారీరక బలహీనత లేదా పాత అనారోగ్య సమస్యలు తిరగబెట్టే అవకాశం ఉంది.
మానసిక ఒత్తిడి: 12వ ఇంట్లో శని సంచారం వల్ల నిద్రలేమి, మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు. ధ్యానం (Meditation) , యోగా అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.
4. ఏలినాటి శని ప్రభావం:
మేష రాశి వారికి 2026 నుండి ఏలినాటి శని (Sade Sati) మొదటి దశ ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని పనుల్లో జాప్యం, అనవసర ప్రయాణాలు, ఖర్చులు పెరగవచ్చు. క్రమశిక్షణతో ఉంటే శని ఇచ్చే ఇబ్బందుల నుండి బయటపడవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు & పరిహారాలు:
గ్రహ శాంతి: శని ప్రభావం తగ్గడానికి శనివారం రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం లేదా సుందరాకాండ పారాయణం చేయడం చాలా మంచిది.
దానం: మాతృమూర్తి లాంటి వృద్ధ మహిళలకు పాలు, చక్కెర లేదా తెలుపు రంగు వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సహనం: సెప్టెంబర్ నుండి నవంబర్ మధ్య కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ గొడవలకు దిగకుండా శాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.