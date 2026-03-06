- Home
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిర్ణీత సమయంలో రాశులు, నక్షత్రాలను మారుస్తుంటాయి. త్వరలో కుజుడు, శని గ్రహానికి సంబంధించిన నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల ఐదు రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి ఆ రాశులేవో చూద్దామా..
శని నక్షత్రంలోకి కుజుడు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శక్తి, ధైర్యం, పరాక్రమానికి కారకుడైన కుజుడు.. త్వరలో శని నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు. ఏప్రిల్ 6న జరగనున్న ఈ సంచారం.. కొన్ని రాశులవారికి మేలు చేయనుంది. దాదాపు 18 రోజుల పాటు ఆ రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో తెలుసుకుందామా…
మేష రాశి
మేషరాశి వారికి కుజుడి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరు పనిచేసే చోట తోటివారి నుంచి పూర్తి మద్ధతు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో స్నేహితులు సహాయం చేస్తారు. విజయానికి మార్గం సులభం అవుతుంది. చాలా కాలంగా ఉన్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందం కుదురవచ్చు. ఉద్యోగాలలో ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు శుభ ఫలితాలనిస్తుంది. వీరు కెరీర్లో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కుజుడి సంచారం లాభాలు కురిపిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వస్తుంది. పాత స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి శని నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీరి వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ఈ టైంలో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వీరి జీవితంలోకి వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది. పెద్ద నష్టాల నుంచి బయటపడతారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కొన్ని సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. స్నేహితుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.