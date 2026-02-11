Sun Transit: కుంభ రాశిలో సూర్య సంచారం...ఈ ఐదు రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు
Sun Transit: సూర్యుడు మకర రాశి నుండి కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. రాహువు, శుక్రుడు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల జీవితాలను మార్చేయనుంది
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు కుంభ రాశిలో కలవనున్నాయి. ఇప్పటికే.. ఈ కుంభ రాశిలో రాహువు, శుక్రుడు, బుధుడు ఉన్నారు. దీనికి తోడు ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు కూడా ఇదే రాశిలో అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఈ గ్రహాలన్నీ కలిసి అద్భుతమైన శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పరచనున్నాయి. ఇది శుభ యోగం ఐదు రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు తీసుకురానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మిథున రాశి...
కుంభ రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, రాహు, బుధ గ్రహాల కలయిక మిథున రాశి వారికి చాలా మంచి ఫలితాలను తీసుకురానుంది.ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి. జీవితం మొత్తం పాజిటివిటీతో నిండిపోతుంది. వీరి జీవితం సంతోషంతో నిండిపోతుంది. పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
2.కర్కాటక రాశి...
రాహువు, శుక్రుడు, సూర్యుడు కలయిక కర్కాటక రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశి వారు తమ కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో వారి ఆలోచనల గురించి మరింత స్పష్టంగా ఉంటారు. ముఖ్యమైన విషయాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. శుభ యోగాల ప్రభావం కారణంగా, మీరు చూసే విధానం మారుతుంది. దీని కారణంగా, మీరు చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. మరింత సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతుంటే.. కోరుకున్న ఉద్యోగం దొరుకుతుంది.మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా మారుతుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి..
రాహువు, సూర్యుడు, శుక్ర కలయిక కన్య రాశివారి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుంది. ఒక అవకాశం తర్వాత మరొక అవకాశం వీరిని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.మీరు, మీ కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళతారు. శుభవార్తలు వింటారు.
ధనుస్సు రాశి...
సూర్యుడు, రాహువు శుక్ర గ్రహాల కలయిక వలన, త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది, ఇది ధనుస్సు రాశి వారికి సంపదను పొందేందుకు మంచి అవకాశాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారు ఈ శుభ యోగ ప్రభావం వల్ల కొత్త ఇల్లు, ఆస్తి లేదా వాహనం కొనాలనుకుంటే, ఈ సందర్భంలో మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీరు వ్యాపారం లేదా రాజకీయాలకు సంబంధించినవారైతే, ఈ కాలంలో మీరు మరిన్ని విజయాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ శుభ కాలంలో గ్రహాల శుభ ప్రభావం కారణంగా, మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారు విజయం సాధిస్తారు.
మీన రాశి..
రాహువు, శుక్రుడు , సూర్యుల కలయిక వలన ఏర్పడిన త్రిగ్రహి యోగం మీన రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, మీన రాశి వ్యక్తులు ఎక్కువ డబ్బు , సంపదను సంపాదిస్తారు . మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఈ కాలంలో, మీ బంధువులతో అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. మీ కుటుంబ పెద్దలే దీనికి కారణం. సంబంధాలలో మంచి సామరస్యం ఉంటుంది. ఈ రాశిచక్రంలో పనిచేసే వ్యక్తులు పనిలో మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉంటారు. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోగలుగుతారు. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన మీ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.