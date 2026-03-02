Sun Transit: మీన రాశిలో సూర్య సంచారం.. ఈ 4 రాశులవారికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డబుల్!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చిలో శుభప్రదమైన గ్రహాల సంచారం జరగనుంది. బృహస్పతి తన సొంత రాశి అయిన మీనంలో సంచరిస్తుండగా, సూర్యుడు కూడా త్వరలో ఆ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుడి సంచారం, గురు-సూర్యుల సంయోగం 4 రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది.
మీన రాశిలో సూర్య సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారాలు, వాటి కలయికలు వ్యక్తుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. మార్చి 15న అలాంటి అరుదైన, శుభప్రదమైన సంచారం జరగనుంది. దేవతల గురువైన బృహస్పతి తన సొంత రాశి అయిన మీనంలో ఉండగా.. గ్రహాల రాజు సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడి సంచారం, గురు, సూర్యుల సంయోగం వల్ల 4 రాశుల వారికి మేలు జరగనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలు బలంగా ఉన్నాయి. మరి ఆ రాశులేవో చూసేయండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం వల్ల కెరీర్ ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. తండ్రి, పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి లాభాలు పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి బలపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురు, సూర్య గ్రహాల కలయిక అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో దూర ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతమవుతాయి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ప్రతి పనిలో విజయం దక్కే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు. పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. కళలు, రచన లేదా సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
మీన రాశి
గురు, సూర్యుల సంయోగం మీన రాశిలోనే జరుగుతున్నందున, దీని ప్రభావం ఈ రాశివారిపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. సూర్యుడి సంచారం మానసిక ప్రశాంతత, స్పష్టతను పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వైవాహిక జీవితం మరింత సామరస్యంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.