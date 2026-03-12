- Home
Numerology: సంఖ్యా శాస్త్రం ఆధారంగా వ్యక్తుల స్వభావం, జీవితంలో ఎదురయ్యే అవకాశాలు, విజయాలను నిర్ణయించవచ్చని న్యూమరాలజీ చెబుతుంది. మూలాంకం ప్రకారం 8 అంకె ఉన్న వారి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మూలాంకం 8 అంటే ఏమిటి?
న్యూమరాలజీలో మూలాంకం 8ని చాలా ప్రత్యేకమైన సంఖ్యగా భావిస్తారు. ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 8 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని గ్రహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహం క్రమశిక్షణ, సహనం, కష్టం అనే లక్షణాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు జీవితంలో ముందుకు రావడానికి ఎక్కువ శ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రారంభ జీవితం కష్టాల్లో
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం మూలాంకం 8 ఉన్న వారి ప్రారంభ జీవితం సాధారణంగా సవాళ్లతో ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి చదువులో, ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో విజయం సాధించడానికి ఇతరుల కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. చాలా విషయాలు వారికి సులభంగా లభించవు. ఈ సమయంలో శని ప్రభావం వల్ల వారు క్రమశిక్షణ, సహనం వంటి లక్షణాలు నేర్చుకుంటారని నమ్మకం ఉంది.
మూలాంకం 8 వ్యక్తుల స్వభావం
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు సాధారణంగా శాంతంగా, గంభీరంగా ఉంటారు. వీరు తక్కువగా మాట్లాడుతారు. తమ భావాలను ఎక్కువగా బయటపెట్టరు. పని మీద ఎక్కువగా దృష్టిపెడతారు. ఈ కారణంగా కొందరికి వారు అహంకారంగా కనిపించవచ్చు. కానీ వాస్తవానికి వారు చాలా బాధ్యతాయుతంగా, కష్టపడే స్వభావం కలిగినవారు.
ఆ సమయంలో ఊహించని మార్పు
నిపుణుల ప్రకారం మూలాంకం 8 ఉన్న వారికి 35 నుంచి 36 సంవత్సరాల మధ్య జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపు వస్తుంది. ఈ సమయంలో కెరీర్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి లభిస్తుంది. సమాజంలో పేరు, గుర్తింపు పొందుతారు. శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల వారి కష్టానికి తగిన ఫలితం ఈ దశలో కనిపిస్తుందని చెబుతారు.
విజయంతో ప్రభావం చూపే వ్యక్తులు
మూలాంకం 8 ఉన్న వారు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత సమాజంపై కూడా ప్రభావం చూపే స్థాయికి ఎదుగుతారని న్యూమరాలజీ చెబుతోంది. సమాజంలో ఎంతో మంది విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలు, ప్రముఖ నాయకులు ఈ సంఖ్యకు చెందినవారే అని నిపుణులు చెబుతారు. వీరు కష్టపడే స్వభావం వల్ల ఒకసారి విజయాన్ని అందుకున్న తర్వాత దాన్ని స్థిరంగా నిలబెట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం విశ్వాసాలపై ఆధారపడినవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి. జీవితంలో విజయానికి కష్టం, పట్టుదల, సరైన నిర్ణయాలు ముఖ్యమైనవని గుర్తించాలి.