వెయ్యి రూపాయలకే మినీ కూలర్.. ఇల్లు, ఆఫీస్, ట్రావెల్ ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లొచ్చు
Mini Cooler: సమ్మర్ మొదలైంది. దీంతో చాలా మంది ఏసీలు, కూలర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం వెయ్యి రూపాయల్లో అది కూడా ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లే కూలర్ ఉంటే భలే ఉంటుంది కదూ! అలాంటి ఓ కూలర్ గురించి తెలుసుకుందాం.
తక్కువ ధరలో గది చల్లగా చేసే పోర్టబుల్ మినీ కూలర్
వేసవి కాలంలో చిన్న గదుల్లో చల్లదనం కోసం చాలా మంది తక్కువ ఖర్చుతో ఉండే మినీ కూలర్స్ కోసం వెతుకుతుంటారు. అలాంటి వారికి Exxelo Mini Cooler 3‑in‑1 Portable Air Conditioner ఒక సరైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ఇది మినీ కూలర్, హ్యూమిడిఫైయర్, ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లా పనిచేసే 3-in-1 పరికరం. గది, ఆఫీస్, స్టడీ రూమ్ వంటి చిన్న ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించేందుకు అనుకూలంగా రూపొందించారు. ప్రస్తుతం దీని ధర సుమారు రూ. 969 వరకు ఉంటుంది. అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ వంటి వాటితో కొనుగోలు చేస్తే మరింత క్యాష్బ్యాక్ పొందొచ్చు. చిన్న గదులు, స్టడీ టేబుల్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. పెద్ద ఎయిర్ కండీషనర్ కొనలేని వారికి ఇది తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులో ఉంటుంది.
3 ఇన్ 1 ఫీచర్ – కూలర్, హ్యూమిడిఫయర్, ప్యూరిఫయర్
ఈ మినీ కూలర్ ఒకేసారి మూడు విధాలుగా పనిచేస్తుంది. మినీ కూలర్ – గాలి చల్లగా చేస్తుంది. హ్యూమిడిఫయర్ – గాలిలో తేమను పెంచుతుంది. అలాగే ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్ – గాలిని కొంతవరకు శుభ్రం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది 5 స్ప్రే మిస్టింగ్ సిస్టమ్ తో వస్తుంది. నీటిని మిస్ట్ రూపంలో విడుదల చేసి గాలిని చల్లగా చేస్తుంది. అలాగే అరోమా ఆయిల్ వేస్తే గదిలో సువాసన కూడా వస్తుంది.
600ML వాటర్ ట్యాంక్ – గంటల పాటు చల్లదనం
ఈ మినీ కూలర్లో 600 మిల్లీలీటర్ల నీటి ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఒకసారి నీరు నింపితే 2 నుంచి 6 గంటల వరకు స్ప్రే కొనసాగుతుంది కొన్ని పరిస్థితుల్లో 2.5 నుంచి 12 గంటల వరకు పనిచేయవచ్చు. ట్యాంక్ను తీసి సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు. ఇంకా చల్లదనం కావాలంటే ట్యాంక్లో ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
మూడు గాలి వేగాలు – టైమర్ సదుపాయం
ఈ మినీ కూలర్లో లో, మీడియం, హై అనే మూడు రకాల ఫ్యాన్ స్పీడ్ మోడ్లను అందించారు. మీకు అవసరమైన చల్లదనం ప్రకారం వీటిని మార్చుకోవచ్చు. అలాగే ఆటోమేటిక్ టైమర్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. గంట, రెండు గంటలు, మూడు గంటల్లో టైమ్ సెట్ చేసుకుంటే ఆ సమయానికి ఆఫ్ అవుతుంది.
USB పవర్తో ఎక్కడైనా సులభంగా
ఈ పరికరం USB పవర్తో పనిచేస్తుంది. అందువల్ల దీనిని అనేక పరికరాలకు కనెక్ట్ చేయవచ్చు. ల్యాప్టాప్, పవర్ బ్యాంక్, అడాప్టర్, కంప్యూటర్ వంటి వాటితో నడుస్తుంది. ఇది 5V 2A ఇన్పుట్ వోల్టోజ్ తో పనిచేస్తుంది. అయితే ఇది రిచార్జబుల్ కాదు. USB కేబుల్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. చిన్న సైజ్ ఉండటంతో దీనిని తీసుకెళ్లడం కూడా చాలా సులభం. కిచెన్, ఆఫీస్, బెడ్రూమ్, పిక్నిక్ లేదా ట్రావెల్ సమయంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
గమనిక: ఇది పూర్తి స్థాయి ఎయిర్ కండీషనర్ కాదు. సాధారణ ఫ్యాన్ కంటే కొంచెం చల్లదనం ఇచ్చే మినీ కూలర్ మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. అదే విధంగా ఈ ప్రొడక్ట్ను కొనుగోలు చేసే ముందు రివ్యూలను పరిశీలించడం ఉత్తమం.