Planets Combust: జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. మార్చి 13న శని, కుజుడు, బుధుడు అస్తమించబోతున్నారు. ఈ గ్రహాల అస్తమయం వల్ల 4 రాశుల వారికి అదృష్టం దక్కుతుంది. లక్ష్మీదేవి వారి ఇంటికి వస్తుంది.
మూడు గ్రహాల అస్తమయం
జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం మూడు గ్రహాల అస్తమయం రాశి చక్రంపై విపరీత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మార్చి 13న శని గ్రహం మీనరాశిలో అస్తమిస్తాడు. ఇక ఏప్రిల్ 22 వరకు శని బలహీనంగా ఉంటాడు. ఒక గ్రహం అస్తమించినప్పుడు దాని పూర్తి శక్తిని చూపించలేదు. అంటే ఆ గ్రహ ప్రభావం కొంతమేర తగ్గుతుంది. ఇలా శని, కుజుడు, బుధుడు వంటి మూడు ముఖ్య గ్రహాలు అస్తమించడం వల్ల ఒక ప్రత్యేక సంఘటనగా చెప్పుకోవాలి. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం మొదలవుతుంది.
సింహ రాశి
ప్రధాన గ్రహాల అస్తమయం సింహ రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు కెరీర్లో ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు దొరికే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో ఈ రాశి వారికి గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రాశి వారి కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషం నెలకొంటాయి. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి ఆదాయం పెరిగే ఛాన్స్ లు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మంచి అనుకూల సమయం ఇది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. ఆకస్మికంగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించగలుగుతారు. ఈ రాశి వారికి కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. ఇక వీరి వైవాహిక జీవితం ఎంతో ఆనందంగా గడుస్తుంది. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు బలపడే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
శని, కుజ, బుధ గ్రహాల అస్తమయం అనేది కుంభ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాన్ని సూచిస్తుంది. గతంలో ఇతరులకు మీరు ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావచ్చు. ఈ రాశి వారు ఆస్తి సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కళ, సృజనాత్మక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఇది మంచి సమయం. మీకున్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి మార్చి 13 నుంచి మంచి కాలం మొదలవుతుంది. అంతా శుభప్రదంగా వీరికి సాగుతుంది. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి మంచి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఖర్చుల మీద మాత్రం నియంత్రణ అవసరం. ఏ విషయంలోనైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రాశి వారి కుటుంబంలో శాంతి, ప్రశాంతత ఉంటాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి.