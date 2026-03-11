- Home
- Induction stove: గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఎంతైనా పెరగని.. ఈ స్టవ్ మీ ఇంట్లో ఉంటే బిందాస్. బడ్జెట్ ధరలోనే
Induction stove: ఇరాన్ యుద్ధంతో గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే సిలిండర్లపై ప్రభుత్వం నియంత్రణ విధిస్తోంది. కాగా ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లకు బదులుగా అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్స్ ఇవే..
Prestige Iris Eco 1200 Watts:
Prestige Iris Eco 1200 Watts: ప్రెస్టీజ్ కంపెనీకి చెందిన Prestige Iris Eco 1200 Watts Induction Cooktop ధర సుమారు రూ. 1,699గా ఉంది. ఇది బ్లాక్ కలర్లో వచ్చే పోర్టబుల్ ఇండక్షన్ స్టవ్. ఇందులో 7 ఇండియన్ మెనూ ఆప్షన్లు ఉంటాయి, అందువల్ల చపాతీ, ఇడ్లీ, దోసా వంటి వంటకాలను ఒక బటన్తో సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. 1200 వాట్స్ పవర్తో వేగంగా వేడి ఇస్తుంది. 4KV సర్జ్ ప్రొటెక్షన్, ఆటోమేటిక్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఉండటం వల్ల వోల్టేజ్ మార్పులు వచ్చినా పరికరం సురక్షితంగా పనిచేస్తుంది.
యాంటీ-మాగ్నెటిక్ వాల్ టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల అదనపు మాగ్నెటిక్ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది. గ్లాస్ సర్ఫేస్ ఫ్లాట్గా ఉండటం వల్ల శుభ్రం చేయడం చాలా సులభం. సాఫ్ట్ టచ్ బటన్లు, టైమర్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల వంట చేయడం సులభంగా ఉంటుంది. ఇది ఎనర్జీ సేవింగ్గా పని చేస్తుంది, మంట లేకుండా వేడి ఇస్తుంది కాబట్టి పర్యావరణానికి సురక్షితం. ఈ ప్రొడక్ట్కు 1 సంవత్సరం వారంటీ, BIS సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉన్నాయి.
Pigeon by Stovekraft Cruise:
Pigeon కంపెనీకి చెందిన Pigeon Cruise 1800 Watt Induction Cooktop ధర సుమారు రూ. 1,499గా ఉంది. ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ బ్లాక్ కలర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. 1800 వాట్స్ పవర్తో వేగంగా వేడి ఇస్తుంది. ఇందులో 7 సెగ్మెంట్స్ LED డిస్ప్లే ఉండి పవర్, టెంపరేచర్ వివరాలు చూపిస్తుంది. క్రిస్టల్ గ్లాస్ టాప్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకుని బలంగా ఉంటుంది.
స్మార్ట్ టైమర్, ప్రీసెట్ టైమర్, ఆటో స్విచ్ ఆఫ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మాన్యువల్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్, సాఫ్ట్ పుష్ బటన్లు ఉపయోగించడానికి సులభంగా ఉంటాయి. ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ 93% వరకు ఎనర్జీ సేవింగ్ టెక్నాలజీతో పని చేస్తుంది. ఇండక్షన్ బేస్ ఉన్న పాత్రను పైపై ఉంచినప్పుడే ఇది పనిచేస్తుంది కాబట్టి సేఫ్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 220 వోల్ట్ పవర్తో పనిచేస్తుంది, 1.3 మీటర్ల పవర్ కార్డ్ ఉంటుంది. బాక్స్లో ఇండక్షన్ స్టవ్, యూజర్ మాన్యువల్ ఉంటాయి. ఈ ప్రొడక్ట్కు 1 సంవత్సరం వారంటీ ఉంటుంది.
ULTRON 2000W Induction Cooktop:
ULTRON కంపెనీకి చెందిన ULTRON 2000W Induction Cooktop ధర సుమారు రూ. 1,899గా ఉంది. ఇది స్మార్ట్ టచ్ కంట్రోల్స్తో వచ్చే పోర్టబుల్ ఇండక్షన్ స్టవ్. 2000 వాట్స్ పవర్ ఉండటం వల్ల వేగంగా వేడి అయ్యి రోజువారీ వంటలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో సూప్, స్టీమ్, బాయిల్, కర్రీ, దాల్, ఫ్రై వంటి 6 ప్రీసెట్ కుకింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి.
పాలిష్డ్ క్రిస్టల్ గ్లాస్ టాప్ ఉండటం వల్ల ఇది బలంగా ఉండటంతో పాటు శుభ్రం చేయడం కూడా సులభం. స్మార్ట్ ప్రీసెట్ మెనూల సహాయంతో అన్నం, చపాతీ, దోసా, కర్రీ వంటి వంటకాలు సులభంగా చేయవచ్చు. ఆటో షట్ ఆఫ్, ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉండటం వల్ల వంట సురక్షితంగా ఉంటుంది. తక్కువ పవర్ వినియోగంతో పనిచేసేలా డిజైన్ చేయడం వల్ల ఇది ఎనర్జీ సేవింగ్ కూడా చేస్తుంది. ఈ ప్రొడక్ట్కు 1 సంవత్సరం వారంటీ ఉంటుంది.
Cadlec CookMate
Cadlec కంపెనీకి చెందిన Cadlec CookMate_5 2000W Induction Cooktop ధర సుమారు రూ. 1,299గా ఉంది. ఇది బ్లాక్ కలర్లో వచ్చే పోర్టబుల్ ఇండక్షన్ స్టవ్. 2000 వాట్స్ పవర్తో వేగంగా వేడి ఇస్తూ తక్కువ సమయం లో వంట చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో 7 కుకింగ్ మోడ్లు ఉండటం వల్ల చపాతీ, దోసా వంటి వంటకాలను సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. LED డిజిటల్ డిస్ప్లే, అడ్జస్టబుల్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఉండటం వల్ల ఉపయోగించడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఆటో షట్-ఆఫ్, ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉండటం వల్ల వంట సురక్షితంగా జరుగుతుంది. బలమైన ABS ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉండటం వల్ల షాక్ ప్రూఫ్, రస్ట్ ప్రూఫ్గా పనిచేస్తుంది. చిన్న స్థలాల్లో కూడా సులభంగా ఉపయోగించుకునేలా కాంపాక్ట్ డిజైన్తో తయారు చేశారు. ఈ ప్రొడక్ట్ BIS సర్టిఫైడ్ కాగా 1 సంవత్సరం స్టాండర్డ్ వారంటీతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే మరో 1 సంవత్సరం ఉచిత వారంటీ కూడా లభిస్తుంది, మొత్తం 2 సంవత్సరాల వారంటీ లభిస్తుంది.