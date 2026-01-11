Garuda Puranam: ఇలాంటి మనుషులు వచ్చే జన్మలో రాబందులుగా పుడతారట
Garuda Puranam: గరుడ పురాణం హిందూ ధర్మంలో ముఖ్యమైనది. ఇది జీవితం, మరణం, ఆత్మ ప్రయాణం, పాపపుణ్యాల గురించి వివరించినది. ఇందులో పునర్జన్మ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల వచ్చే జన్మలో మనుషులు ఎలాంటి జన్మ పొందుతారో గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
గరుడు పురాణం ఏం చెబుతోంది?
గరుడ పురాణం హిందూ ధర్మంలోని ప్రముఖ గ్రంథం ఇది. ఒక మనిషి పాప పుణ్యాలను, మరణానంతర జీవితాన్ని, ఆత్మ ప్రయాణాన్ని, పాప కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, పునర్జన్మ వంటి అంశాలను వివరిస్తుంది. గరుడ పురాణం ప్రకారం మనిషి ఈ జన్మలో చేసే ప్రతి పని కూడా అతని తరువాతే జన్మపై ప్రభావం చూపిస్తుందని అంటుంది. మంచి పనులు చేస్తే మంచి ఫలితాలు, చెడు పనులు చేస్తే కఠినమైన ఫలితాలు తప్పవని గరుడ పురాణం స్పష్టంగా చెబుతోంది. గరుడ పురాణం అనేది కేవలం మరణానంతరం విషయాల గురించి తెలుసుకునే గ్రంథం మాత్రమే కాదు.. జీవించి ఉన్నప్పుడే మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో కూడా నేర్పించే ఒక నైతిక గ్రంథంగా చెప్పుకోవాలి.
ఈ పాపాలు చేస్తే రాబందు పుట్టుకే
గరుడ పురాణంలో కొన్ని రకాల పాపాల గురించి చెబుతారు. అలాంటి పాపపు పనులు చేస్తే వచ్చే జన్మలో నీచమైన రూపంలో పుట్టక తప్పదని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఇతరులను మోసం చేసేవారు, నమ్మించి ద్రోహం చేసేవారు, అతి స్వార్థంతో జీవించేవారు, తమకన్నా బలహీనులను హింసించేవారు, అత్యంత పాపాత్ములుగా గరుడ పురాణం లెక్కిస్తుంది. వాటిని తీవ్రమైన పాపాలుగానే చెబుతోంది. ఈ పాపాలు చేసే వారికి ఈ జన్మలోనే కాదు వచ్చే జన్మలో కూడా విముక్తి ఉండదు. ఈ రెండు జన్మల్లోనూ కష్టాలు పడక తప్పదని గరుడ పురాణం హెచ్చరిస్తోంది. ఇలాంటి పాపాలు చేసేవారు వచ్చే జన్మలో రాబందుగా పుట్టే అవకాశం ఉందని అంటుంది గరుడ పురాణం. రాబందులు మృతదేహాలపై ఆధారపడి జీవించే పక్షులు ఇంతకంటే నీచ జనమైన జన్మ ఇంకొకటి ఉండదు.
ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు
గరుడ పురాణం చెబుతున్న ప్రకారం స్నేహితులను మోసం చేసిన వారు ఎప్పటికీ బాగుపడరు. ఇతరుల సంపదను శ్రమను దోచుకున్న వారు కర్మ ఫలితాలను కచ్చితంగా అనుభవిస్తారు. అలాంటివారు చాలా నీచమైన జంతువులుగా పునర్జన్మను పొందుతారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. వచ్చే జన్మలో కూడా గౌరవం లేని, స్వతంత్రత లేని, అసహ్యకరమైన జన్మలో జీవించాల్సి రావచ్చు. ఈ జన్మలో మీరు చేసే పుణ్యాలు వచ్చే జన్మకు మీకు మంచి జీవితాన్ని అందిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవాన్ని అందించే స్థాయిలో పుట్టుకను ఇస్తాయి. అందుకే జీవితంలో నైతికంగా, ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోవాలని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
మూఢ నమ్మకాలేనా?
ఆధునిక కాలంలో ఇలాంటి విషయాలను మూఢనమ్మకాలుగా కొట్టి పడేస్తారు. వచ్చే జన్మలో రాబందుగా పుట్టడం అనేది మీకు మూఢనమ్మకం కావచ్చు. కానీ స్నేహితులని మోసం చేయడం, ఇతరులను బాధ పెట్టడం వంటివన్నీ కూడా చెడు పనులే. అలా ఇది నైతిక బోధనను చేస్తోందని అర్థం చేసుకుంటే మంచిది. గరుడ పురాణం చెప్పే సందేశం ఏమిటంటే మనిషి తన స్వార్థం కోసం ఇతరులకు హాని చేయకూడదు. నిజాయితీగా జీవించాలి. ఇతరుల పట్ల దయ, కరుణా వంటివి ఉండాలి. అప్పుడే జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. మన ప్రవర్తనే మన జీవితాన్ని దిగజారేలా చేస్తుంది? గరుడ పురాణం చదివి మీరు భయపడే కన్నా దాని నుంచి మంచి జీవితం ఎలా గడపాలో నేర్చుకుంటే ఉత్తమం.