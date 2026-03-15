Jupiter Power: ఈ 2 రాశుల వారికి గురుబలంతో భారీ ఆదాయం వచ్చే అవకాశం
Jupiter Power: గురు బలం ఉంటే చాలు రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. ప్రస్తుత గ్రహ సంచారం ప్రకారం 2 రాశుల వారికి అదృష్టకాలం మొదలైంది. బృహస్పతి బలం వల్ల వీరు విపరీతంగా సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఈ రెండు రాశులదే ఆదాయమంతా
గురు బలం ఉంటే చాలు ఆ వ్యక్తుల విజయాన్ని ఆపడం ఎవరితరం కాదు. ఇప్పుడు రెండు రాశుల వారికి భారీగా గురుబలం తోడైనట్టు జ్యోతిష్కు చెబుతున్నారు. ఆ రెండు రాశులు వృషభ, ధనుస్సు రాశులు. ఈ రెండు రాశుల వారికి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాల కలగబోతున్నాయి. గురు బలం తోడైతే ఏ రాశి వారైనా అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధించి తీరుతారు. వీరికి ఉన్న సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోయి సుఖవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వీరికున్న ఆర్ధిక కష్టాలు తీరిపోతాయి.
ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో
ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వస్తుంది. మంచి కంపెనీ నుంచి ఆఫర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్లు, జీతాల పెంపు వంటివి లభిస్తాయి. ఎన్నో శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. అంతే కాదు మీకన్నా పై అధికారుల నుంచి మీకు మంచి సపోర్టు లభిస్తుంది. ఇక వ్యాపారంలో ఉన్న వారికి పెట్టుబడులపై రెట్టింపు లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక సగంలో ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఆరోగ్య సమస్యలు తీరి
ఈ రెండు రాశుల వారిని ఎన్నో ఏళ్లుగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఈ రెండు రాశుల వారికి మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది. కుటుంబంలో ఉన్న గొడవలు పరిష్కారమవుతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన పెరుగుతుంది. కోర్టు కేసులు లేదా భూ వివాదాలు ఈ రెండు రాశుల వారికి అనుకూలంగా మారతాయి. శత్రువుల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. సమాజంలో ఈ రెండు రాశుల వారికి గౌరవం పెరుగుతుంది.
గురు బలం ఇలా పెంచుకోండి
ఏ రాశి వారైనా గురు బలం పెంచుకోవడానికి చిన్న పరిహారాలు పాటిస్తే మంచిది. ప్రతి గురువారం దక్షిణామూర్తి లేదా దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆలయానికి వెళ్లి దర్శించుకోవాలి. పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, పెన్నులు వంటివి దానం చేయండి. అరటి చెట్టుకు నీరు పోసి దీపారాధన చేస్తే మంచిది. రోజూ పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకోవడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.