- Home
- Astrology
- Astrology: మార్చిలో ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. మరీ ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేప్పుడు
Astrology: మార్చిలో ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. మరీ ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేప్పుడు
Astrology: గ్రహాల మార్పులు వ్యక్తుల జ్యోతిషంపై ప్రభావం చూపుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. తాజాగా వచ్చే నెలలో అలాంటి ఓ కీలక గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
మార్చిలో కీలక గ్రహ సంయోగం
మార్చి నెల జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ప్రాధాన్యంగా భావిస్తున్నారు. ఈ నెలలో పలు గ్రహాల సంచారాలు జరగనుండటంతో పాటు కొన్ని గ్రహాలు తిరోగమన దశలోకి కూడా వెళ్లనున్నాయి. ముఖ్యంగా శని గ్రహం శుక్ర గ్రహంతో కలసి ఏర్పడే సంయోగం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనుంది.
మీన రాశిలో శుక్ర గ్రహ ప్రవేశం
మార్చి 2వ తేదీన శుక్ర గ్రహం మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. అదే సమయంలో మీన రాశిలో ఇప్పటికే ఇతర గ్రహాల ప్రభావం కొనసాగుతుండటంతో ప్రత్యేకమైన గ్రహ కలయిక ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంగా కొన్ని రాశులకు ఆర్థికంగా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి: మొండితనం తగ్గించాలి
శని–శుక్ర సంయోగం వృశ్చిక రాశివారికి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. గతంలో ఉన్న సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రయాణాల సమయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ సమయంలో మొండితనం తగ్గించుకొని, పరిస్థితులకు తగ్గట్లు ముందుకు సాగితే సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఒత్తిడి
కర్కాటక రాశివారికి పని ప్రదేశాల్లో ఒత్తిడి పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడం వల్ల మానసిక అసంతృప్తి కలగవచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచన అవసరం.
సింహరాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
సింహ రాశివారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నా, చిన్న విభేదాలు సమస్యలకు దారి తీసే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం, ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.