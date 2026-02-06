తులసి మొక్క కింద రూపాయి కాయిన్ పెట్టి చూడండి.. జీవితంలో ఊహకందని మార్పులు ఖాయం
Tulasi Vastu: తులసి మొక్కకు హిందూ ధర్మంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిసిందే. ప్రతీ ఒక్కరి ఇంట్లో కచ్చితంగా తులసి ఉంటుంది. అయితే తులసి మొక్క విషయంలో కొన్ని వాస్తు నియమాలు పాటిస్తే మరింత మంచి జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
హిందూ ధర్మంలో తులసి ప్రాముఖ్యత
హిందూ సంప్రదాయాల్లో తులసికి ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తులసిని లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా, శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనదిగా భావిస్తారు. అందుకే చాలా ఇళ్లలో తులసి మొక్కను తప్పకుండా పెంచుతారు. తులసి పూజ చేయడం వల్ల ఇంట్లో శుభ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. భక్తి భావన పెరుగుతుంది.
వాస్తు శాస్త్రంలో తులసి పాత్ర
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం తులసి మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ప్రతికూల శక్తులు తగ్గుతాయి. ఇంటి చుట్టూ సానుకూల శక్తి విస్తరిస్తుంది. తులసి ఉన్న ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉంటుందనే నమ్మకం ఉంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే కొన్ని సమస్యలకు తులసితో చేసే చిన్న ఉపాయాలు ఉపశమనం ఇస్తాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు.
తులసి కింద 1 రూపాయి నాణెం పెట్టడం వల్ల లాభాలు
తులసి మొక్క కింద ఒక రూపాయి నాణెం పెట్టడం చాలా శుభంగా భావిస్తారు. దీనివల్ల.. ఇంట్లో ధనాభివృద్ధి పెరుగుతుంది, ఖర్చులపై నియంత్రణ వస్తుంది, వాస్తు లోపాలు తగ్గుతాయి, ఆదాయ ప్రవాహం మెరుగవుతుంది, ఇంటి వాతావరణం సానుకూలంగా మారుతుంది. కొంతమంది రాగి లేదా వెండి నాణెం కూడా ఉపయోగిస్తారు. మట్టిలో నాణెం ఉంచడం వల్ల శక్తి సమతుల్యత ఏర్పడుతుందని నమ్మకం.
ఈ ఉపాయం ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి?
ఈ ఉపాయాన్ని ఏకాదశి, పౌర్ణమి వంటి శుభ దినాల్లో చేయడం మంచిదిగా చెబుతారు. ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించాలి. తులసికి నమస్కారం చేయాలి అనంతరం మొక్క దగ్గరల్లోని మట్టిలో రూపాయి నాణెం పెట్టాలి. తులసి మొక్కకు నిత్యం నీళ్లు పోస్తుండాలి.
తులసి పూజ వల్ల వచ్చే ఇతర ప్రయోజనాలు
తులసి ఆకులను విష్ణువు, శ్రీకృష్ణునికి సమర్పిస్తే మనసులోని కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. తులసి ఉన్న ఇంట్లో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆరోగ్యపరంగానూ తులసి ఆకులు ఉపయోగకరం అని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.