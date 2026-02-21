Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా ఇండిపెండెంట్, ఎవరి మీదా ఆధారపడరు
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని నిర్దిష్ట తేదీల్లో జన్మించిన మహిళలకు పుట్టుకతోనే అంకిత భావం, స్వతంత్ర భావాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరు ఎవరిపైనా ఆధారపడరు. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం..
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరు చాలా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు. ఎవరి కింద పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా చాలా ఎక్కువ. కెరీర్ పరంగా వీరు ఉన్నత స్థాయికి వెళతారు. వ్యాపారవేత్తలుగా, ఉన్నతాధికారులుగా రాణించగలరు. ప్రపంచానికి తామేంటో నిరూపించుకోవాలనే పట్టుదల వీరిలో ఉంటుంది.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు పోరాట యోధులు అని చెప్పొచ్చు. వీరు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా కొంచెం కూడా బెదరరు. కష్టం ఎదురైనా ఏ మాత్రం భయపడకుండా ముందుకు వెళతారు. వీరికి ఇండిపెండెంట్ గా ఉండటం అంటే ఇష్టం. ఏ విషయంలోనూ ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడం వీరికి నచ్చదు. అన్యాయాన్ని ఎదురించే గుణం వీరిలో పుట్టుకతోనే ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు రాజకీయాలు, పోలీసు, డిఫెన్స్ లేదా క్రీడా రంగంలో బాగా రాణించగలరు.
నెంబర్ 5...
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు స్వేచ్ఛా ప్రియులు. అంతేకాదు.. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైన వారు. ఎలాంటి నిర్ణయం అయినా వెంటనే తీసుకుంటారు. ఎక్కువ సేపు ఆలోచించరు. వీరికి మార్పు అంటే ఇష్టం. పాత విధానాలకు కట్టుబడి ఉండరు. సమాజం ఏమనుకుంటుందో అనే భయం వీరికి ఉండదు.ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మీడియా, మార్కెటింగ్, ట్రావెల్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో మంచి స్థాయికి వెళ్లగలరు.
నెంబర్ 8...
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 8 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సొంతంగా సామ్రాజ్యాలను నిర్మించగలరు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా గంభీరంగా ఉంటారు. వీరు కెరీర్ లో ఎదుగుతున్న సమయంలో... కష్టాలు ఎదురైనా, తమ పట్టుదలతో కోటీశ్వరులుగా మారతారు. ఆర్థిక స్వతంత్రత కోసం వీరు ఎంతటి కష్టాన్ని అయినా భరిస్తారు.