Vastu Tips: పడుకునే ముందు బెడ్ పక్కన వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకునే అలవాటు ఉందా?
Vastu Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు చాలా మందికి తల పక్క లేదా బెడ్ పక్కన వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది. వాస్తు ప్రకారం అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Vastu tips
నిద్రకు భంగం...
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నీరు చంద్రుడికి చిహ్నం. పడక గదిలో తల దగ్గర నీటిని ఉంచుకోవడం వల్ల చంద్రుని ప్రభావం మీ మనస్సుపై పడుతుంది. ఇది కొంత మందిలో మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తే, మరి కొందరిలో అనవసరపు ఆలోచనలకు దారితీస్తుంది.దీని కారణంగా చాలా మంది ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేరు. ఏవేవో ఆలోచనలు వచ్చి నిద్రకు భంగం కలగిస్తాయి. పిచ్చి పిచ్చి కళలు లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నెగిటివ్ ఎనర్జీ, రాహు దోషం..
వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, తల పక్కన నీటిని ఉంచుకోవడం వల్ల రాహువు ప్రభావం తగ్గుతుందని ఒక నమ్మకం ఉంది. కానీ.. అది మనం నీటిని పెట్టే పాత్రను బట్టి మారుతుంది.
వెండి లేదా రాగి పాత్ర: తల పక్కన రాగి గ్లాసులో నీరు ఉంచి, ఉదయాన్నే ఆ నీటిని మొక్కలకు పోయడం వల్ల ఇంట్లోని నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుందని అంటారు.
ప్లాస్టిక్ బాటిల్: ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను తల పక్కన పెట్టుకోవడం వల్ల వాస్తు దోషం పెరుగుతుందని, అది ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుందని వాస్తు చెబుతోంది.
3. నిద్రకు ఆటంకం
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం నిద్రపోయే ప్రదేశం (Bed) చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. తల దగ్గర నీరు ఉండటం వల్ల మీ చుట్టూ ఉండే శక్తి క్షేత్రం (Energy Field) ప్రభావితం అవుతుంది. దీనివల్ల కొంతమందికి పీడకలలు రావడం లేదా గాఢ నిద్ర పట్టకపోవడం వంటివి జరగవచ్చు.
4. ఆరోగ్యపరంగా (Scientific View)
వాస్తును పక్కన పెడితే, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ రాత్రంతా మీ పక్కన ఉండటం వల్ల గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్లాస్టిక్లోని రసాయనాలు నీటిలో కలిసే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే రాత్రి పదే పదే నీరు తాగడం వల్ల నిద్రకు భంగం కలగవచ్చు.
వాస్తు ప్రకారం పాటించాల్సిన నియమాలు..
ప్లాస్టిక్ వద్దు: వీలైనంత వరకు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్కు బదులు రాగి (Copper) లేదా స్టీల్ పాత్రలను వాడండి.
దూరంగా ఉంచండి: వీలైతే తలకు అతి దగ్గరగా కాకుండా, బెడ్ పక్కన ఉండే చిన్న టేబుల్ మీద కొంచెం దూరంగా పెట్టుకోండి.
మూత తప్పనిసరి: నీటి పాత్రకు కచ్చితంగా మూత ఉండాలి. తెరిచి ఉన్న పాత్రలు నెగటివ్ ఎనర్జీని గ్రహిస్తాయని వాస్తు చెబుతోంది.
మీరు ప్రశాంతమైన నిద్రను కోరుకుంటే, తల పక్కన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఉంచకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఒకవేళ ఆరోగ్య కారణాల రీత్యా నీరు అవసరమైతే, రాగి పాత్రను ఉపయోగించడం వాస్తు , ఆరోగ్య పరంగా చాలా మంచిది.