IMD Rain Alert : ఒకే వారంలో రెండు అల్పపీడనాలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో అల్లకల్లోలమే
Weather Updates : ఇదే వారంలో బంగాళాఖాతంలో రెండు అల్పపీడనాలు… వీటి ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
వర్షాలే వర్షాలు...
Weather Updates : ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో ఓ అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది... ఇది బలపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారుతుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయట... దీంతో వర్షాలు మరింత జోరందుకోనున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడనాలు
ఫిబ్రవరి 16న అంటే గత సోమవారమే బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది... ఇక వీకెండ్ లో (ఫిబ్రవరి 21, శనివారం) మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఇలా కేవలం ఒకే వారంలో రెండు అల్పపీడనాలు ఏర్పడి తమిళనాడులో జోరువానలు, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు వర్షాలకు కారణం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఇప్పటికే వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఏపీలో వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలోని రెండు అల్పపీడనాలు శ్రీలంక వైపు కదులుతూ బలపడనున్నాయని వాతావరణ విభాగం చెబుతోంది. వీటి ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలుంటాయని హెచ్చరించింది. నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వర్షతీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనుందట... అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశాలున్నాయంటోంది. ఫిబ్రవరి 21,22,23 (శని, ఆది, సోమవారాలు) వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
తెలంగాణపై అల్పపీడనాల ప్రభావం..
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల ప్రభావం తెలంగాణపై ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 25 నుండి రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ తో సహా చాలా ప్రాంతాల్లో జల్లులు కురుస్తాయని... ఫిబ్రవరి పూర్తయ్యేవరకు ఇవి కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటోంది. ఈ వర్షాలకు ఉరుములు మెరుపులు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులు తోడయి ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు... కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
ఉత్తరాదిన వర్షాలు ప్రారంభం
ప్రస్తుతం ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. డిల్లీతో పాటు రాజస్థాన్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో నిన్న(బుధవారం) వర్షాలు కురిశాయి. కొన్నిచోట్ల 20 నుండి 30 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది. ఈ వర్షాలు మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.