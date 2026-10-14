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- Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఈ ప్రాంతాలకు ఐఎండీ అలర్ట్
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఈ ప్రాంతాలకు ఐఎండీ అలర్ట్
Weather Update: నైరుతి రుతుపవనాలు వెళ్లిపోయాయి. అయితే, ఈశాన్య రుతుపవనాల రాకతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రానున్న కొద్ది రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పలు ప్రాంతాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు ఇచ్చింది.
మారుతున్న వాతావరణం.. కూల్ కానున్న తెలుగు రాష్ట్రాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణంలో మరోసారి కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమిస్తుండగా, మరోవైపు ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ప్రభావం చూపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
ఉదయం వేళల్లో ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత అధికంగా ఉంటున్నప్పటికీ.. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘావృతమై చల్లటి ఈదురుగాలులతో కూడిన జల్లులు పడుతున్నాయి. ఈ అస్థిర వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తారంగా ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు
అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడతాయి. తీర ప్రాంతాల్లో గాలుల తీవ్రత కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి.
తెలంగాణ జిల్లాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
తెలంగాణలోని దక్షిణ, తూర్పు, మధ్య జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు.
గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, గొర్రెల కాపరులు చెట్ల కింద తలదాచుకోవద్దని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నిర్మల్ ప్రాంతాల్లో మాత్రం పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుంది.
హైదరాబాద్లో ఉక్కపోత నుంచి వర్షపు జల్లుల వరకు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) పరిధిలో నేడు ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై కనిపిస్తుంది. ఉదయం సమయంలో ఉక్కపోత ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ, సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, దిల్సుఖ్నగర్ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. నగరంలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 31 నుంచి 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 21 నుంచి 23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతాయి. సాయంత్రం వేళ వాన పడితే ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉన్నందున ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
రైతులు, మత్స్యకారులకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు
వాతావరణంలో వస్తున్న ఈ మార్పుల నేపథ్యంలో రైతులు తమ ధాన్యం, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తడవకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా గోదాములకు తరలించాలని అధికారులు సూచించారు.
ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండేవారు సురక్షితమైన భవనాల్లో ఆశ్రయం పొందాలి. అలాగే సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులు తీర ప్రాంత హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించడం చాలా మంచిది.