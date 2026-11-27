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- AP Panchayat Election Results: ఏపీ పంచాయతీ పోరులో కూటమి దూకుడు. ఎవరెన్ని స్థానాలు గెలిచారంటే?
AP Panchayat Election Results: ఏపీ పంచాయతీ పోరులో కూటమి దూకుడు. ఎవరెన్ని స్థానాలు గెలిచారంటే?
AP Panchayat Election Results: ఏపీ తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి సపోర్టుదారులు మూడింట రెండొంతుల స్థానాల్లో ఘనవిజయం సాధించారు. వైసీపీ, ఇతరుల లెక్కల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పంచాయతీ పోరులో కూటమి జోరు.. పూర్తి లెక్కలివే
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేడి మామూలుగా లేదు. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు పల్లె పోరులోనూ అధికార కూటమి సపోర్టుదారులు తమ హవా కొనసాగించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గురువారం జరిగిన తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు మూడింట రెండొంతుల స్థానాలతో దూసుకెళ్లారు. పార్టీ గుర్తులతో సంబంధం లేకుండా జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో, ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకొని దాదాపు 70 శాతానికి పైగా పంచాయతీలను టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి సపోర్టుదారులు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.
కూటమి పార్టీల జోరు.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు?
తొలి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 3,949 సర్పంచ్ పదవులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కాగా, అందులో 708 నుంచి 760 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 3,189 నుంచి 3,240 స్థానాలకు చెదురుమొదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. కౌంటింగ్ తర్వాత వెలువడిన గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకొని కూటమి సపోర్టుదారులు ఏకంగా 2,534 పైగా పంచాయతీల్లో జయకేతనం ఎగురవేశారు.
• తెలుగుదేశం పార్టీ: కూటమి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ టీడీపీ సపోర్టుదారులు 2,321 నుంచి 2,325 స్థానాల్లో భారీ విజయం సాధించారు.
• జనసేన పార్టీ: పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ సానుభూతిపరులు 188 నుంచి 189 చోట్ల గెలుపొందారు.
• భారతీయ జనతా పార్టీ: బీజేపీ సపోర్టుదారులు 25 పంచాయతీల్లో గెలిచారు.
పల్లెల్లో వైసీపీ పోరాటం.. ఆ జిల్లాల్లో గట్టి పోటీ
అధికారం కోల్పోయినప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తమ పట్టు ఇంకా తగ్గలేదని నిరూపించేందుకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగానే ప్రయత్నించింది. తొలి విడతలో వైసీపీ సపోర్టుదారులు పోలింగ్ జరిగిన వాటిలో 906 చోట్ల, ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకొని మొత్తం 1,103 నుంచి 1,110 సర్పంచ్ స్థానాలను దక్కించుకున్నారు. ముఖ్యంగా అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, విజయనగరం, నెల్లూరు, ఏలూరు జిల్లాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు.
టీడీపీకి కంచుకోటగా భావించే కృష్ణా జిల్లాతో పాటు గన్నవరం నియోజకవర్గంలోనూ వైసీపీ తన ఆధిక్యతను చాటుకుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో ఆధిక్యం సాధించడమే కాకుండా, 66 పంచాయతీల్లో 29 స్థానాలను వైసీపీ గెలుచుకోగా, కూటమి 26 స్థానాలకు పరిమితమైంది. మరోవైపు స్వతంత్రులు, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా 294 నుంచి 295 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించి సత్తా చాటారు.
మేజర్ పంచాయతీల్లో కూటమి హవా
ఈ ఎన్నికల్లో కొన్ని చోట్ల ఆసక్తికరమైన, అనూహ్యమైన ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ స్వగ్రామం బలపనూరులో టీడీపీ సపోర్టుదారులు విజయం సాధించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. అలాగే పలువురు వైసీపీ మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు వారి సొంత గ్రామాల్లోనే చుక్కెదురైంది. తిరుపతి జిల్లాతో పాటు రాయలసీమలోని మెజారిటీ జిల్లాల్లో కూటమి పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఇక 10 వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్న 52 మేజర్ పంచాయతీల్లో కూటమి సపోర్టుదారులు 28 చోట్ల గెలుపొందగా, వైసీపీ 6 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ ముగిసిన పోలింగ్
గ్రామ పంచాయతీలతో పాటే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. తొలి విడతలో 13 కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు పూర్తి కాగా, మిగిలిన స్థానాల్లోనూ ఓటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా కందుకూరులో పోలింగ్ శాతం నమోదు కాగా, అత్యల్పంగా గూడూరు పట్టణంలో నమోదైంది. ఈ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు ఈ నెల 30న విడుదల కానున్నాయి.