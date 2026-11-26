Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలిదశ ఫలితాల్లో కూటమి హవా చాటుతోంది. అధికార కూటమి మద్దతుతో బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు భారీ సంఖ్యలో విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల గురించి తెలుసుకుందాం.
3,949 పంచాయతీల్లో తొలిదశ ఎన్నికలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 26 జిల్లాల పరిధిలో తొలి విడతగా మొత్తం 3,949 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మూడు వేలకు పైగా ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు. సర్పంచ్ స్థానాలతో పాటు వార్డు సభ్యుల ఫలితాలు కూడా వెల్లడవుతున్నాయి. సాయంత్రం నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల ఫలితాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
తొలుత వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమిదే పైచేయి
సాయంత్రం 7 గంటల సమయానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం 1,504 పంచాయతీల్లో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. వీటిలో కూటమి పార్టీల మద్దతుతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు 1,157 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు 269 పంచాయతీలను దక్కించుకున్నారు. ఇతరులు మరో 78 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే కూటమి అభ్యర్థులు విపక్ష అభ్యర్థుల కంటే గణనీయమైన ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
టీడీపీకి అత్యధిక స్థానాలు.. జనసేన, బీజేపీకి విజయాలు
పార్టీల వారీగా వెలువడిన మరో ఫలితాల వివరాల ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. టీడీపీ మద్దతుదారులు 1,206 పంచాయతీలను కైవసం చేసుకోగా.. జనసేన బలపరిచిన అభ్యర్థులు 86 స్థానాల్లో, బీజేపీ మద్దతుదారులు 12 స్థానాల్లో గెలిచారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు 333 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించారు. స్వతంత్రులు, ఇతర అభ్యర్థులు 91 స్థానాలను దక్కించుకున్నారు.
జిల్లాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థుల హవా
శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి తిరుపతి జిల్లా వరకు పలు ప్రాంతాల్లో కూటమి మద్దతుదారులు విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టీడీపీ మద్దతుదారులు అనేక పంచాయతీల్లో ఆధిక్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. జనసేన, బీజేపీ అభ్యర్థులు కూడా తమకు అనుకూలంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో విజయాలు నమోదు చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చినా.. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన ఫలితాల్లో కూటమి ఆధిపత్యమే కనిపిస్తోంది. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రాజకీయ సమీకరణాలపై ఈ ఫలితాలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయనే చర్చ మొదలైంది.
కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్.. పూర్తి ఫలితాలపై ఆసక్తి
తొలిదశ ఎన్నికలకు సంబంధించి అన్ని ప్రాంతాల ఓట్ల లెక్కింపు ఇంకా పూర్తికాలేదు. పలు జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ కొనసాగుతుండటంతో మరిన్ని ఫలితాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది. మిగిలిన పంచాయతీల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాతే తొలి విడతలో పార్టీల మద్దతుదారుల తుది విజయాల సంఖ్యపై స్పష్టత రానుంది. ప్రస్తుత ఫలితాల సరళి ఇలాగే కొనసాగితే కూటమి పార్టీలకు మరింత భారీ ఆధిక్యం లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో తుది గణాంకాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే ఆసక్తి రాజకీయ వర్గాల్లో నెలకొంది.