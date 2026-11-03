- Home
- Andhra Pradesh
- Cyclone Murasu: తీరం దాటిన మురసు తుపాను.. డేంజర్ జోన్లో ఏపీ, తెలంగాణ.. కుండపోత వర్షాలపై హైఅలర్ట్
Cyclone Murasu: తీరం దాటిన మురసు తుపాను.. డేంజర్ జోన్లో ఏపీ, తెలంగాణ.. కుండపోత వర్షాలపై హైఅలర్ట్
Cyclone Murasu: మురసు తీవ్ర తుపాను ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటిన మురసు తుపాను
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాన్ని వణికించిన మురసు తీవ్ర తుపాను ఎట్టకేలకు తెల్లవారుజామున ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటింది. వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3:30 నుండి 5:30 గంటల మధ్య ఈ ప్రక్రియ కొనసాగింది.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుండి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో, కొన్నిసార్లు గరిష్ఠంగా 120 కి.మీ. వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచాయి. దీంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారి, కెరటాలు ఎగసిపడటంతో పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు
మురసు తుపాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్రతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి.
ప్రకాశం జిల్లా పాకల, కొత్తపట్నం ప్రాంతాల్లో సముద్రం దాదాపు 20 అడుగులు ముందుకు చొచ్చుకురావడంతో తీర ప్రాంతాలు కోతకు గురయ్యాయి. విజయవాడ నగరంలోనూ భారీ వర్షానికి ప్రధాన రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మారిన వాతావరణం.. విమాన సర్వీసులు రద్దు
వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారడంతో ప్రభుత్వం ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. విజయవాడ, తిరుపతి, విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాల నుంచి నడిచే దాదాపు 19 దేశీయ విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తూ సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ కోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రత్యేక సిబ్బందిని రప్పించారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు.
తెలంగాణపై తుపాను ప్రభావం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ
కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలపై కూడా మురసు తుపాను ప్రభావం గట్టిగానే చూపుతోంది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం.. నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ఆయా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించగా, హైదరాబాద్తో సహా మరో 12 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
అత్యవసర సహాయం కోసం హెల్ప్లైన్లు ఏర్పాటు
తుపాను ఉద్ధృతి ఇంకా పూర్తిగా తగ్గనందున ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (SDMA) ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ స్పష్టం చేశారు. ఏ చిన్న సమస్య ఎదురైనా, అత్యవసర సహాయం కావాలన్నా ప్రజలు వెంటనే 9552300009 నంబర్కు లేదా 'మన మిత్ర' ద్వారా సమాచారం అందించాలని కోరారు. తీర ప్రాంతాల్లోని మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. అధికారిక ఆదేశాలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే తలదాచుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.