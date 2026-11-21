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- Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణకు వర్షాలు.. 8 జిల్లాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన హెచ్చరికలు
Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణకు వర్షాలు.. 8 జిల్లాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన హెచ్చరికలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలో 8 జిల్లాలకు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలుల హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఏపీలో వచ్చే 7 రోజులు పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఐఎండీ పేర్కొంది.
అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు.. ఈ జిల్లాల ప్రజలు జాగ్రత్త
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. తెలంగాణ పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా 8 జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ వచ్చే ఏడు రోజుల పాటు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఐఎండీ విడుదల చేసిన వాతావరణ బులెటిన్ల ప్రకారం.. తెలంగాణలో శనివారం రోజు మాత్రమే వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులకు సంబంధించిన హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాతి రోజుల్లో పొడి వాతావరణం కొనసాగనుంది. ఏపీలో మాత్రం వారం రోజుల పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్ష సూచన ఉంది.
తెలంగాణలో 8 జిల్లాలకు వర్షాల హెచ్చరిక
తెలంగాణలో శనివారం అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఈ 8 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఆదివారం నుంచి తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం
రాష్ట్రంలో వచ్చే ఏడు రోజుల వాతావరణంపై ఐఎండీ అంచనాలను విడుదల చేసింది. నవంబర్ 22 నుంచి పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అలాగే నవంబర్ 23 నుంచి 24, 24 నుంచి 25 తేదీల మధ్య కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం కొనసాగనుంది.
నవంబర్ 25 నుంచి 26, నవంబర్ 26 నుంచి 27 తేదీల మధ్య కూడా పొడి వాతావరణమే ఉంటుందని అంచనా వేసింది. ఈ రోజులకు ఎలాంటి వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు.
అంటే తెలంగాణలో నవంబర్ 20 రాత్రి నుంచి 21 మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రమే ప్రత్యేక వర్ష హెచ్చరికలు ఉండగా, ఆ తర్వాతి రోజుల్లో వర్ష సూచనలు లేవని బులెటిన్ స్పష్టం చేస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో 7 రోజులు వర్ష సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా వాతావరణ శాఖ కీలక సమాచారం అందించింది. నవంబర్ 20 నుంచి 27 వరకు విడుదల చేసిన ఏడు రోజుల వాతావరణ సూచన ప్రకారం.. కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
కోస్తాంధ్ర, యానాంలో నవంబర్ శనివారం ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 22 నుంచి 25 వరకు అక్కడక్కడ వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. నవంబర్ 25 నుంచి 27 వరకు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
రాయలసీమలోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు
రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించి కూడా వాతావరణ శాఖ ఏడు రోజుల సూచనను వెల్లడించింది. నవంబర్ 21న ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో అక్కడక్కడ గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 22, 23 తేదీల్లో ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే సూచనలున్నాయి. ఈ సమయంలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
నవంబర్ 24న కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ పిడుగులు, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి. నవంబర్ 25, 26 తేదీల్లో కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఈ రెండు రోజులకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు లేవు.
ప్రజలు, రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు ఉన్న సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించాలని సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందకూడదు. పక్కా భవనాల్లో తలదాచుకోవాలి. బలహీనమైన నిర్మాణాలు, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలి.
రైతులు కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను అనుసరించాలని సూచించారు. వ్యవసాయ పనులు చేపట్టే సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించాలి. ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్నప్పుడు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
మొత్తంగా తెలంగాణలో నవంబర్ 21 మధ్యాహ్నం వరకు 8 జిల్లాలకు వర్షం, ఈదురుగాలుల హెచ్చరికలు ఉండగా.. ఆ తర్వాతి రోజుల్లో పొడి వాతావరణం కొనసాగనుంది. ఏపీలో మాత్రం కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 27 వరకు అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.