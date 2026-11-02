School Holidays: మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు
School Holidays: బంగాళాఖాతంలో మురసు తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణకు భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
బలపడుతున్న మురసు తుపాను
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' తీవ్ర తుపాను తీరం వైపు అత్యంత వేగంగా దూసుకొస్తోంది. దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న ఈ తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.
సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం తెల్లవారుజాము మధ్య నెల్లూరు - నరసాపురం మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో ఈదురుగాలులు గంటకు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
తుపాను తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థుల భద్రతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వాలు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల యంత్రాంగం ముందుజాగ్రత్త చర్యగా సోమవారం పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది.
మరోవైపు తమిళనాడులోనూ మురసు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండటంతో చెన్నై, తిరువళ్లూరు జిల్లాల్లోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అక్కడి అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని హెచ్చరించారు.
భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు
తుపాను కారణంగా దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో రాగల 48 గంటల పాటు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో వాతావరణం మరింత భీతావహంగా మారనుండటంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేసి, మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లవద్దని కఠిన ఆంక్షలు విధించారు.
సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అత్యవసర సమీక్ష
తుపాను ముప్పుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులతో అత్యవసర సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. భారీ ఈదురుగాలుల కారణంగా విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని, సుమారు 8 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతినవచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సిబ్బందిని ముందుగానే క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తం చేయాలని, ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా తగిన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే సహాయక చర్యల నిమిత్తం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
ప్రజలకు అధికారుల కీలక సూచనలు
తుపాను ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు ప్రజలు ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే ఫాలో కావాలని సూచించారు. రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చుకోవాలని కోరారు. ఎమర్జెన్సీ సేవల కోసం కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశామని, అత్యవసర సహాయం కావాలంటే వెంటనే అధికారులను సంప్రదించాలని తెలిపారు.