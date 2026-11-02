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- Vande Bharat Sleeper: ఏపీకి తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు.. ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసా?
Vande Bharat Sleeper: ఏపీకి తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు.. ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసా?
AP Vande Bharat Sleeper Train: ఆంధ్రప్రదేశ్కు తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. బెంగళూరు-ముంబై మార్గంలో నడుస్తున్న ఈ రైలు టైమింగ్స్, స్టాప్స్, ఛార్జీల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఏపీలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు పరుగులు.. టైమింగ్స్, ఛార్జీల పూర్తి వివరాలు ఇవే
ఆంధ్రప్రదేశ్ రైలు ప్రయాణికులకు ఇండియన్ రైల్వేస్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రం మీదుగా దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు నేటి నుంచి పరుగులు పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యాయి.
దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే మెట్రో నగరాలైన ముంబై, బెంగళూరుల మధ్య ఈ ప్రీమియం వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును రైల్వేశాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ రైలును లాంఛనంగా ప్రారంభించగా, నవంబర్ 2 నుంచి రెగ్యులర్ సర్వీసులు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
రాయలసీమ వాసులకు ముంబై, పూణె ప్రయాణం మరింత ఈజీ
బెంగళూరు నుంచి హుబ్లీ మీదుగా ముంబైకి వెళ్లే దేశపు మూడో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలోని రాయలసీమ ప్రాంతం గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఏపీలోని అనంతపురం, గుంతకల్లు రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ రైలుకు అధికారికంగా స్టాప్లు కేటాయించారు. దీనివల్ల ఉమ్మడి అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల ప్రజలకు ముంబై, పూణె, బెంగళూరు నగరాలకు నేరుగా ప్రీమియం రవాణా సదుపాయం లభించినట్లయింది. రోజూ గంటల తరబడి ప్రయాణించి అలసిపోయే ప్రయాణికులకు ఇదొక చక్కటి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.
16 గంటల్లోనే గమ్యస్థానానికి.. భారీగా తగ్గిన ప్రయాణ సమయం
సాధారణంగా ముంబై, బెంగళూరు మధ్య ఉద్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా ఇతర సాధారణ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో ప్రయాణించడానికి దాదాపు 22 నుంచి 24 గంటల సుదీర్ఘ సమయం పడుతుంది. కానీ, ఈ సరికొత్త వందే భారత్ స్లీపర్ అందుబాటులోకి రావడంతో కేవలం 16 గంటల్లోనే గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు దాదాపు 6 నుంచి 8 గంటల అమూల్యమైన సమయం ఆదా అవుతుంది. ఎలాంటి కుదుపులు లేకుండా, అత్యాధునిక సెమీ-పర్మనెంట్ టైట్-లాక్ కప్లర్లతో ఈ బోగీలను తీర్చిదిద్దడం విశేషం.
ఏపీ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు టైమింగ్స్ ఇవే
ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ వారంలో 6 రోజులు నిరంతరం సేవలు అందిస్తుంది..
• ట్రెయిన్ నెం. 27651 (ముంబై CSMT - బెంగళూరు SMVT): ముంబైలో రాత్రి 10:10 గంటలకు బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 7:30 గంటలకు గుంతకల్లు, 8:38 గంటలకు అనంతపురం చేరుకుని, మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.
• ట్రెయిన్ నెం. 27652 (బెంగళూరు SMVT - ముంబై CSMT): బెంగళూరులో రాత్రి 7:45 గంటలకు బయలుదేరి, రాత్రి 10:28 గంటలకు అనంతపురం, 11:20 గంటలకు గుంతకల్లు చేరుకుని, మరుసటి రోజు ఉదయం ముంబై CSMT చేరుకుంటుంది.
అత్యాధునిక వసతులు.. లగ్జీరీ బోగీలు
ఈ రైలు మొత్తం 16 ఏసీ కోచ్లతో రూపొందించారు. ఇందులో మొత్తం 823 సౌకర్యవంతమైన బెర్తులు ఉన్నాయి..
• ఏసీ 3-టైర్ (11 బోగీలు - 611 బెర్తులు): ఆహ్లాదకరమైన లైటింగ్, చక్కటి బెడ్ రోల్ సదుపాయాలు ఉంటాయి.
• ఏసీ 2-టైర్ (4 బోగీలు - 188 బెర్తులు): వెడల్పాటి బెర్తులు, రీడింగ్ లైట్లు, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు లభిస్తాయి.
• ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ (1 బోగీ - 24 బెర్తులు): వ్యక్తిగత కూపేలు, లాకింగ్ డోర్లు, వేడి నీటి షవర్ సదుపాయాలతో అత్యంత విలాసవంతంగా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ తలుపులు, జీపీఎస్ ఆధారిత ప్యాసింజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, నిశ్శబ్ద ప్రయాణాన్ని అందించే సీల్డ్ గ్యాంగ్వేలు ఈ రైలు ప్రత్యేకతలు.
స్టాప్లు, ఛార్జీలు ఇవే
ఈ రైలు మార్గంలో మొత్తం 8 ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.. అనంతపురం, గుంతకల్లు, రాయచూరు, యాద్గిర్, కలబురగి, సోలాపూర్, పూణె, కల్యాణ్. ఇక బెంగళూరు నుంచి ముంబై వరకు బేస్ ఛార్జీలు చూస్తే.. 3AC కి సుమారు రూ. 2,810, 2AC కి రూ. 3,630, 1AC కి రూ. 4,450 గా రైల్వేశాఖ నిర్ణయించింది. ఏపీకి ఈ రైలు లభించడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతుండగా.. త్వరలోనే విశాఖపట్నం నుంచి బెంగళూరుకు కూడా వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును నడిపే ప్రతిపాదనపై కేంద్రం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.