- Home
- Andhra Pradesh
- Akvan Cyclone: అక్వాన్ తుపాను ముప్పు.. అతిభారీ వర్షాలు.. 145 కి.మీ వేగంతో గాలుల రెడ్ అలర్ట్
Akvan Cyclone: అక్వాన్ తుపాను ముప్పు.. అతిభారీ వర్షాలు.. 145 కి.మీ వేగంతో గాలుల రెడ్ అలర్ట్
Akvan Cyclone: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. శుక్రవారం కాకినాడ - విశాఖ లేదా నెల్లూరు మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో కోస్తాంధ్రకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
దూసుకొస్తున్న అక్వాన్ తుపాను
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుపాను క్రమంగా బలపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు ప్రమాదకర రీతిలో దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. ఈ తుపాను చెన్నైకి 590 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 620-650 కి.మీ., విశాఖపట్నానికి 620-660 కి.మీ. ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 750-780 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇది బుధవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా, గురువారం సాయంత్రానికి మరింత బలపడి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
కాకినాడ - విశాఖ మధ్య తీరం దాటే ఛాన్స్
ఈ అక్వాన్ తుపాను శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో నెల్లూరు, విశాఖపట్నం మధ్య, ముఖ్యంగా కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో సముద్రం తీవ్రంగా అల్లకల్లోలంగా మారనుంది. గడిచిన కొద్ది గంటలుగా గంటకు కేవలం 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో నెమ్మదిగా కదులుతున్న ఈ తుపాను ప్రభావం రాబోయే రెండు మూడు రోజులు తీవ్రంగా ఉండనుందని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
గంటకు 145 కి.మీ వేగంతో భీకర పెనుగాలులు
తుపాను తీరానికి సమీపిస్తున్న కొద్దీ గాలుల తీవ్రత భారీగా పెరగనుంది. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్లు, గరిష్ఠంగా గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు విరుచుకుపడే ప్రమాదముంది. ఈ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత ప్రజలు ఎవరూ కూడా అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని అధికారులు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
కోస్తాంధ్రలో 21 సెం.మీ.కు పైగా కుండపోత వర్షాలు
అక్వాన్ తుపాన్ ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో కోస్తా తీరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 21 సెంటీమీటర్లకు పైగా కుండపోత వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. కేవలం కోస్తాంధ్ర మాత్రమే కాకుండా, నవంబర్ 21న రాయలసీమలోని అనేక జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. అలాగే తెలంగాణలోనూ అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మత్స్యకారులు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
సముద్రం చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతున్నందున మత్స్యకారులు శనివారం వరకు ఎవరూ చేపల వేటకి వెళ్లరాదని స్పష్టం చేశారు. పడవలను తాళ్లతో గట్టిగా కట్టి ఒడ్డున భద్రపరుచుకోవాలి. రైతులు కూడా తమ వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఇప్పటికే సహాయక చర్యల కోసం 13 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేసింది. అత్యవసర సహాయం కోసం 112, 1070, 18004250101 టోల్ఫ్రీ నంబర్లను లేదా మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబరు 9552300009ను సంప్రదించవచ్చు.