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- Laknavaram Lake: తెలంగాణ మాల్దీవులు.. కోనసీమను తలపించే ప్రకృతి అందాలు.. ఒక్కసారైనా చూడాల్సిందే
Laknavaram Lake: తెలంగాణ మాల్దీవులు.. కోనసీమను తలపించే ప్రకృతి అందాలు.. ఒక్కసారైనా చూడాల్సిందే
Laknavaram Lake: తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లాలో ఉన్న లక్నవరం సరస్సు పచ్చని కొండలు, దీవులు, వేలాడే వంతెనలతో ప్రకృతి ప్రేమికులను కట్టిపడేస్తోంది. కాకతీయుల కాలం నాటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ఈ ప్రదేశం అద్భుతమైన పర్యాటక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
తెలంగాణ మాల్దీవులు.. కనువిందు చేసే ప్రకృతి అద్భుతం లక్నవరం సరస్సు
తెలంగాణలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సేదదీరాలనుకునేవారికి ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండలంలోని లక్నవరం సరస్సు ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్. వరంగల్ నగరానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో, హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు 210 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ దూరంలో ఈ అద్భుత ప్రదేశం ఉంది.
చుట్టూ దట్టమైన పచ్చని కొండలు, మధ్యలో విశాలంగా విస్తరించిన నీటి జలాశయం, ఆ నీటి మధ్యలో చిన్న చిన్న దీవులు చూపరులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తాయి. అందుకే ప్రకృతి ప్రేమికులు దీనిని ముద్దుగా ‘తెలంగాణ మాల్దీవులు’ లేదా ‘తెలంగాణ కోనసీమ’ అని పిలుస్తుంటారు. ఇక్కడ అడుగుపెట్టగానే సిటీ హడావుడి నుంచి పూర్తిగా దూరంగా, ఒక సరికొత్త లోకంలోకి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది.
కాకతీయుల ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభకు సజీవ సాక్ష్యం
ఈ సరస్సు కేవలం ప్రకృతి అందాలకే కాదు, చారిత్రక ప్రాధాన్యం కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. 13వ శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజుల కాలంలో ఈ జలాశయాన్ని నిర్మించారు. ఆ కాలంలో మూడు ఇరుకైన లోయలను చిన్న కట్టలతో మూసి, చుట్టూ ఉన్న కొండలను సహజ అడ్డుగోడలుగా మలచి ఈ అద్భుతాన్ని సృష్టించారు.
అప్పట్లో కేవలం వ్యవసాయానికి సాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని తలపెట్టారు. విశేషం ఏమిటంటే, ఎలాంటి ఆధునిక సిమెంట్ లేదా ఇనుము వాడకుండా కేవలం రాళ్లతో నిర్మించిన ఈ కట్టడాలు ఏడు శతాబ్దాలు గడిచినా చెక్కుచెదరకుండా నిలవడం కాకతీయుల అసాధారణ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. నేటికీ ఇది వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తూనే ఉంది.
నీటి మధ్యలో 13 దీవులు.. అద్భుతమైన సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జిలు
లక్నవరం సరస్సు ప్రధాన ఆకర్షణల్లో అక్కడి చిన్న దీవులు, వేలాడే వంతెనలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఈ విశాలమైన సరస్సులో సుమారు 13 సహజ దీవులు ఉన్నాయి. పర్యాటకులు ఈ దీవులను సులభంగా సందర్శించేందుకు నీటిపై ప్రత్యేకంగా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జిలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ వేలాడే వంతెనలపై నడుస్తూ చుట్టూ ఉన్న పచ్చని కొండలను, నీటి అలలను వీక్షించడం పర్యాటకులకు సరికొత్త థ్రిల్ను ఇస్తుంది. మొదటి దీవికి నేరుగా నడకదారి వంతెన ఉండగా, ఇతర దీవులకు చేరుకోవడానికి బోటింగ్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. వంతెనలపై నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే స్వల్పమైన ఊపు అందరికీ ఒక మరపురాని జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోతుంది.
బోటింగ్, ఐలాండ్ స్టే, వాటర్ స్పోర్ట్స్
ఇక్కడ కేవలం చూసి ఆస్వాదించడమే కాకుండా, ఎన్నో రకాల యాక్టివిటీస్ ద్వారా పర్యాటకులు తమ ట్రిప్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. సరస్సు నీటిలో విహరించేందుకు స్పీడ్ బోట్లు, పాంటూన్ బోట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఎకో టూరిజం హబ్గా తీర్చిదిద్దారు. దీవుల మధ్యలో బస చేసేందుకు హరిత హోటల్స్, గ్లాస్ రూమ్స్, ప్రత్యేక కాటేజీలు, టెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రాత్రి సమయంలో అక్కడ గడపడం అద్భుతమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, సాహస ప్రియుల కోసం జిప్ సైక్లింగ్, కయాకింగ్ వంటి సరదా క్రీడలు కూడా ఇక్కడ లభిస్తాయి. అయితే వారాంతాల్లో, సెలవు దినాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, వసతి కోసం ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
చుట్టూ చూడదగిన చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాలు
లక్నవరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కూడా పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఉన్న ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రామప్ప దేవాలయం కాకతీయుల శిల్పకళా వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అలాగే గిరిజన పుణ్యక్షేత్రమైన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు, దట్టమైన అడవుల మధ్య అద్భుతంగా జాలువారే బొగత జలపాతం కూడా ఈ ట్రిప్లో కవర్ చేయదగిన ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు.
వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత, అంటే అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలం లక్నవరం సందర్శనకు అత్యంత అనువైన సమయం. ఈ సీజన్లో సరస్సు నిండుకుండలా కనిపిస్తూ, చల్లని వాతావరణంతో పర్యాటకులకు స్వాగతం పలుకుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఒక రోజు సరదాగా గడపాలనుకునే వారికి లక్నవరం సరస్సు బెస్ట్ టూరిజం స్పాట్.