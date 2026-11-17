MS Dhoni: ఐపీఎల్కు ఎంఎస్ ధోనీ గుడ్బై.. కానీ సీఎస్కేతోనే కొత్త ప్రయాణం !
MS Dhoni: ఐపీఎల్ 2027 రిటెన్షన్ గడువు రోజున ఎంఎస్ ధోనీ ఆటగాడిగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ మెంటార్గా ఆయన కొత్త ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టనున్నారు.
ఐపీఎల్ ఆటకు ధోని గుడ్ బై
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ తన ఐపీఎల్ ఆటగాడి కెరీర్కు మంగళవారం ముగింపు పలికారు. ఐపీఎల్ 2027 సీజన్ కోసం ఆటగాళ్ల రిటెన్షన్ గడువు ముగిసే రోజున ఈ కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ఆటగాడిగా తప్పుకున్నప్పటికీ, ధోనీ చెన్నై జట్టును వీడటం లేదు. ఐపీఎల్ 2027 నుంచి ఆయన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ మెంటార్గా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
గత కొన్నేళ్లుగా తరచూ వేధిస్తున్న గాయాల కారణంగా 45 ఏళ్ల ధోనీ మైదానంలో ఆడటం తగ్గిపోయింది. దీంతో ఆయన ఆటగాడిగా తప్పుకుంటారన్న ఊహాగానాలు నిజమయ్యాయి. అయితే, సీఎస్కే విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో ఈ సూపర్ స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ నుంచి ఎలాంటి వ్యక్తిగత కామెంట్స్ రాలేదు. 2020 ఆగస్టులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన ధోనీ, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మైదానానికి కూడా ఆటగాడిగా గుడ్బై చెప్పారు.
ధోనీ లేకుండా సీఎస్కే లేదు: ఎన్. శ్రీనివాసన్
ధోనీ కొత్త పాత్రపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యజమాని ఎన్. శ్రీనివాసన్ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. "ఎంఎస్ ధోనీ లేకుండా సీఎస్కే లేదు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా విజయాలు, ఓటములు అన్నింటిలోనూ మేము కలిసి నడిచాము, కలిసి ఎదిగాము" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ మధ్య ఉన్న బంధం ఇంత బలంగా ఉండటానికి నమ్మకమే కారణమని శ్రీనివాసన్ తెలిపారు.
"మేము ఎప్పుడూ ఒకరి ఉద్దేశాలను మరొకరు ప్రశ్నించుకోలేదు. 2008లో ధోనీ కచ్చితంగా సీఎస్కేలో ఉండాలని నేను పట్టుబట్టాను. నా జీవితంలో నేను తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయం అదే. ఫ్రాంచైజీకి ఆయన సాధించి పెట్టిన విజయాల వల్ల మాత్రమే కాదు, ఆయన ఒక గొప్ప మనిషి కావడం వల్ల నా నిర్ణయం సరైనదని నిరూపితమైంది. ధోనీ ఎప్పటికీ మా గుర్తింపులో ఒక భాగం. చెన్నై ఎల్లప్పుడూ ఆయన సొంత ఇల్లు" అని శ్రీనివాసన్ కొనియాడారు.
యువ ఆటగాళ్లకు ధోనీ మార్గదర్శకత్వం: రూప గురునాథ్
ఫ్రాంచైజీ సహ యజమాని, శ్రీనివాసన్ కుమార్తె రూప గురునాథ్ మాట్లాడుతూ, ధోనీ లాంటి ఆటగాడు జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తారని అన్నారు. సీఎస్కే ఆరంభం నుంచి జట్టుతో ఉండి, ఈ స్థాయికి రావడానికి బలమైన పునాది వేసినందుకు ధోనీకి తాము ఎంతో రుణపడి ఉంటామని చెప్పారు.
"మైదానం లోపల, వెలుపల ఆయన మాకు ఇచ్చినది వెలకట్టలేనిది. ఆయన నాయకత్వం, వినయం, నిబద్ధత, కోట్లాది మంది అభిమానులతో మమేకమైన తీరు ఎంతో ప్రత్యేకం. జట్టు మార్పు దశలో ఉన్న ఈ సమయంలో మెంటార్గా ధోనీ అనుభవం, నైపుణ్యం మాకు ఎంతో విలువైనవి. జట్టులో ఉన్న ఎంతో మంది యువ ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దడానికి ఆయన మార్గదర్శకత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది" అని రూప గురునాథ్ వివరించారు.
చెన్నై నగరంలో ఒకడిగా మారిపోయాడు: కాశీ విశ్వనాథన్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాశీ విశ్వనాథన్ మాట్లాడుతూ, ఒక క్రికెటర్గా ధోనీ సాధించిన విజయాలు ప్రతి అభిమాని మదిలో చెరగని ముద్ర వేశాయని అన్నారు. "ధోనీని నిజంగా ప్రత్యేకంగా నిలిపింది ఏంటంటే, ఆయన చెన్నై నగరంలో ఒకడిగా మారిపోయిన విధానం. ఆయన ఈ నగరాన్ని ప్రేమించారు, నగరం ఆయన్ని తమ సొంత మనిషిలా అక్కున చేర్చుకుంది. మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ట్రోఫీలే కాదు, వాటిని మనం గెలుచుకున్న తీరు కూడా గుర్తుండిపోతుంది. అదే ఆయన అసలైన వారసత్వం. మైదానంలో పసుపు జెర్సీలో ఆయన్ని చూడటం మిస్ అవుతాము. కానీ, మా ఆటగాళ్లకు ఆయన నిరంతరం మార్గనిర్దేశం చేస్తారనే ఆనందం ఉంది" అని కాశీ విశ్వనాథన్ పేర్కొన్నారు.
రికార్డుల రారాజు.. తలా అరుదైన ఘనతలు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ధోనీ ఒకరు. తన సారథ్యంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లను అందించారు. ఏ కెప్టెన్కైనా ఇదే అత్యధికం. వీటితో పాటు రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 టైటిళ్లను కూడా గెలిపించారు. కెప్టెన్గానే కాకుండా, లీగ్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. సీఎస్కే తరఫున 272 మ్యాచ్లు ఆడి అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాడిగా, 5,314 పరుగులతో జట్టు తరఫున రెండో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించారు.
చివరి బంతి ఫినిషింగ్లు, హెలికాప్టర్ షాట్లు, మెరుపు వేగంతో చేసే స్టంపింగ్లు, ఒత్తిడిలోనూ మంచులా చల్లగా ఉండే ఆయన మనస్తత్వం కోట్లాది మంది అభిమానులకు నమ్మకాన్ని ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు మెంటార్గా ధోనీ కొత్త ఇన్నింగ్స్ కోసం చెన్నై జట్టు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.