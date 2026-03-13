Potassium Foods: ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం రాజీపడని జెన్ Z తరం ఇప్పుడు తమ డైట్ విషయంలో చాలా కొత్తగా ఆలోచిస్తోంది. పొటాషియం అనగానే అరటిపండు మాత్రమే తినే రోజులు పోయాయి. మన కండరాల బలానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైన పొటాషియం... అరటిపండు కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉండే 13 రకాల ఆహార పదార్థాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫిట్నెస్, హెల్తీ డైట్ విషయంలో జెన్ Z కుర్రాళ్లు అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. కండరాల ఆరోగ్యానికి, గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని కరెక్ట్గా ఉంచడానికి పొటాషియం చాలా అవసరం. దీనికోసం మనం ఎక్కువగా అరటిపండుపైనే ఆధారపడతాం. కానీ, ఒక మామూలు సైజు అరటిపండులో సుమారు 422 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం మాత్రమే ఉంటుంది. మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే, అరటిపండు కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉన్న ఫుడ్స్ మన వంటగదిలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆఫీస్ పనుల మధ్య, వర్కౌట్ల తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని ఎనర్జిటిక్గా ఉంచే, అరటిపండును మించిన 13 ఆహారాలు ఇవే:
చిలగడదుంప, పాలకూర: పోషకాల పవర్హౌస్
ఒక మీడియం సైజు చిలగడదుంపలో దాదాపు 541 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ 'ఎ' చర్మానికి, కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అలాగే, 'సూపర్ ఫుడ్' అని పిలిచే పాలకూర కూడా పొటాషియంకు మంచి సోర్స్. ఒక కప్పు పాలకూరలో 540 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది. దీన్ని సలాడ్లలో, స్మూతీలలో ఈజీగా కలిపేసుకోవచ్చు.
అవకాడో, కొబ్బరి నీళ్లు: ఫిట్నెస్ ప్రియుల ఫేవరెట్
ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుతో పాటు, సగం అవకాడో పండులో 487 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం లభిస్తుంది. ఇది కండరాల బలానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్కు బదులుగా ఈ రోజుల్లో చాలామంది కొబ్బరి నీళ్లను ఇష్టపడుతున్నారు. ఒక కప్పు కొబ్బరి నీళ్లలో 600 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుందన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. శరీరంలో నీటి శాతాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇంతకంటే మంచి డ్రింక్ మరొకటి లేదు.
పప్పులు, దుంపలు
పప్పు దినుసుల్లో ఒకటైన వైట్ బీన్స్లో పొటాషియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక కప్పు వైట్ బీన్స్ తింటే మీకు 800 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ పొటాషియం వస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. మనం రోజూ వాడే బంగాళదుంప, అరటిపండు కంటే రెట్టింపు పొటాషియం ఇస్తుంది. తొక్కతో పాటు ఉడికించిన ఒక బంగాళదుంపలో దాదాపు 900 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది.
పండ్లు, ఇతర ఆహారాలు
వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచే పుచ్చకాయలోని రెండు ముక్కల్లో 640 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది. అలాగే, ఒక కప్పు మామూలు పెరుగు నుంచి శరీరానికి 573 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం అందుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరిచే ప్రోబయోటిక్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. రక్త ప్రసరణను పెంచే బీట్రూట్లో ఒక కప్పుకు 518 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది.
దానిమ్మ, ఆరెంజ్ జ్యూస్, టమాటా సాస్, ఎండు ద్రాక్ష కూడా పొటాషియంకు మంచి వనరులు. ఒక పూర్తి దానిమ్మ పండులో సుమారు 666 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది. విటమిన్ 'సి'తో పాటు ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్లో 496 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం కూడా ఉంటుంది. ఒక కప్పు టమాటా సాస్లో 700 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉండటం గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యాయామం తర్వాత శక్తినిచ్చే ఎండు ద్రాక్షలో సుమారు 250 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం ఉంటుంది.
మొత్తం మీద, శరీరంలో ద్రవాల సమతుల్యతను కాపాడటానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి పొటాషియం అధికంగా ఉండే ఇలాంటి ఆహారాలను మీ రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకోవడం చాలా అవసరం.