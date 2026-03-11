Reuse Ideas: పాత దువ్వెన పడేస్తున్నారా? ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చో తెలుసా?
Reuse Idea: ప్రతి ఇంట్లో దువ్వెనలు వాడుతూ ఉంటారు.దువ్వెన పల్లు విరిగిపోగానే..వాటిని పడేస్తూ ఉంటారు.కానీ, వాటిని పడేయకుండా తిరిగి వాడుకోవచ్చు. ఎలా వాడాలో తెలిస్తే.. పాత దువ్వెనలు మళ్లీ పారేయరు..
దువ్వెన లేని ఇల్లు ఉండదు. చాలా ఇళ్ల్లో మనిషికి ఒక దువ్వెన కూడా వాడుతూ ఉంటారు. అయితే.. కొన్ని నెలలు వాడగానే.. అవి పాడైపోతూ ఉంటాయి. అలా పాడవ్వగానే.. ఆ దువ్వెన పడేసి.. దాని ప్లేస్ లో మరో దువ్వెన కొనుగోలు చేసి వాడుతూ ఉంటారు. కానీ.. మనం ఎందుకూ పనికిరాదు అని పడేసే దువ్వెనను చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చు అని మీకు తెలుసా? ఎలా వాడొచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1. కష్టమైన ప్రదేశాలను శుభ్రపరచడం..
ఇంట్లో అన్ని ప్రదేశాలు శుభ్రం చేయడానికి వీలుగా ఉండవు. ముఖ్యంగా కిటికీలు, తలుపులు లాంటి మధ్యలో దుమ్ము పేరుకుపోతుంది. వీటిని శుభ్రం చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కనీసం చేతుల వేళ్లు కూడా దూరవు. అయితే.. ఈ సమస్యను దువ్వెనతో చెక్ పెట్టొచ్చు. మీరు మీ పాత దువ్వెనకు ఒక సన్నని తడి క్లాత్ ని చుట్టి.. ఆ సందుల్లో కదిలిస్తే..దుమ్ము సులభంగా వచ్చేస్తుంది.
2.మొక్కల సంరక్షణలో...
చిన్న చిన్న కుండీలలో మట్టిని తవ్వడానికి పెద్ద పెద్ద పరికరాలు పట్టవు. అలాంటి సమయంలో మీరు పాత దువ్వెనతో మట్టిని కదలించొచ్చు. దీని వల్ల.. మొక్క వేర్లకు గాలి అందుతుంది. అలాగే విత్తనాలు చల్లినప్పుడు మట్టిని సమానంగా పరచడానికి కూడా దువ్వెన సహాయపడుతుంది.
3.క్రియేటివ్ పెయింటింగ్...
మీరు లేదా మీ పిల్లలు పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు, బ్రష్ లకు బదులుగా దువ్వెన వాడి చూడండి. రంగులో దువ్వెన పళ్లను ముంచి.. కాగితం పై గీస్తే అద్భుతమైన డిజైన్లు వస్తాయి. గోడల మీద చిన్న చిన్న డిజైన్లు వేయడానికి కూడా ఇది పనికొస్తుంది.
4.ఇయర్ రింగ్స్ హోల్డర్...
దువ్వెన పళ్ల మధ్య ఉండే సందులు మీ ఇయర్ రింగ్స్ తగిలించడానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి. పాత దువ్వెనను శుభ్రం చేసి, దానికి రంగులు వేసి గోడకు తగిలిస్తే, అది ఒక అందమైన ఆభరణాల హోల్డర్ లా మారుతుంది.దీని వల్ల మీ రింగులు పోకుండా, ఒకదానితో మరొకటి కలవకుండా ఉంటాయి.
5.పెంపుడు జంతువుల కోసం...
సోఫాలు, కార్పెట్లు లేదా దుప్పట్ల పై మీ పెంపుడు జంతువుల వెంట్రుకలు రాలి అతుక్కుపోతూ ఉంటాయి. వాటిని చేతితో తీయడం చాలా కష్టం. పాత దువ్వెనతో ఆ ప్రాంతాన్ని దువ్వినట్లు చేస్తే..ఆ వెంట్రుకలన్నీ దువ్వెన పళ్లకు చిక్కుకొని సులభంగా వచ్చేస్తాయి.