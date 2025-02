Champions Trophy: కోహ్లీ సెంచరీపై కుట్ర.. ఫ్యాన్స్ ట్రోల్స్ కు బలవుతున్న పాక్ ప్లేయర్

Champions Trophy 2025: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 ఐదో మ్యాచ్ లో భారత్-పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్ లో విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీకి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు పాక్ పేసర్ షాహీన్ అఫ్రీదీ వరుసగా వైడ్లు వేయడంపై దుబాయ్ ఫ్యాన్స్ రియాక్ట్ అయ్యారు. షాహీన్ అఫ్రీదీ ఓవర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇండియా గెలవడానికి 17 రన్స్, విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీకి 13 రన్స్ కావాల్సి ఉంది. కోహ్లీతో పాటు అక్షర్ పటేల్ క్రీజులో ఉన్నాడు.

కోహ్లీకి మాగ్జిమమ్ స్ట్రైక్ ఇవ్వడానికి అక్షర్ ట్రై చేస్తాడని కచ్చితంగా తెలుసు. కానీ ఆ తర్వాత ఆ ఓవర్లో షాహీన్ అఫ్రీదీ నాలుగు బంతుల్లో మూడు వైడ్లు వేశాడు. అందులో ఒకటి లెగ్ స్టంప్ బయటకి వెళ్లింది. వికెట్ వెనుక ఉన్న మహ్మద్ రిజ్వాన్‌ను దాటుకుని వెళ్లిన బంతి వైడ్ బౌండరీ అవుతుందని అక్షర్ పటేల్ రన్ తీయకుండా ఉండిపోయాడు. కానీ బౌండరీ దాటకపోవడంతో సింగిల్ తీశాడు.

విరాట్ కోహ్లీ స్ట్రైక్‌లోకి రావడంతో ఆఫ్ స్టంప్ బయట వేయడానికి అఫ్రీదీ ట్రై చేశాడు. ఇంతలో స్లో బౌన్సర్ కూడా ట్రై చేశాడు. అంపైర్ దాన్ని వైడ్ అనడంతో ఇండియా గెలవడానికి ఐదు రన్స్, కోహ్లీ సెంచరీకి ఆరు రన్స్ కావాల్సి వచ్చింది.

దీంతో గ్యాలరీలో ఉన్న ఫ్యాన్స్ అఫ్రీదీకి వ్యతిరేకంగా 'లూజర్ లూజర్' అంటూ నినాదాలు చేశారు. కోహ్లీ సెంచరీని ఆపడానికి షాహీన్ కావాలనే వైడ్లు వేస్తున్నాడని స్పష్టంగా కనిపించింది. వాళ్లు షాహీన్‌కు వ్యతిరేకంగా లూజర్ లూజర్ నినాదాలు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫ్యాన్స్ నుంచి ఇలాంటి రియాక్షన్సే వచ్చాయి. అందుకే ట్రోల్స్ మొదలుపెట్టారు.

చివరికి గెలవడానికి 3 రన్స్, సెంచరీకి నాలుగు రన్స్ కావల్సి ఉండగా కుష్దిల్ వేసిన బంతిని ఫ్రంట్ ఫుట్‌లో కవర్ మీదుగా బౌండరీకి పంపి కోహ్లీ సెంచరీతో పాటు ఇండియా గెలుపును పూర్తి చేశాడు. ఈ గెలుపుతో ఇండియా సెమీ ఫైనల్ చేరగా పాకిస్తాన్ టోర్నమెంట్ నుంచి ఔట్ అయింది. ఈ మ్యాచ్ లో ఇండియాపై టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ 49.4 ఓవర్లలో 241 రన్స్‌కు ఆలౌట్ అయింది. ఇండియా నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 42.4 ఓవర్లలో టార్గెట్ రీచ్ అయింది. కోహ్లీ 100 రన్స్‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

Pakistan's true colors shine again. Shaheen Afridi bowling wides to deny Virat Kohli his century, kicking stumps—where’s the sportsmanship? Decades pass, but the lack of integrity in their game remains. 👎🏻#INDvsPAK #ChampionsTrophy2025 #CricketIntegrity #ShaheenAfridi… pic.twitter.com/HzfB3Ex4Xz