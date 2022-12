రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లు ఉన్నాయా.. అయితే వాటిని ఎలా విలీనం చేయాలో తెలుసుకోండి..

నెలవారీ జీతం పొందే ఉద్యోగులందరికీ EPF అకౌంటు తప్పనిసరి. ఉద్యోగి జీతంలో కొంత భాగాన్ని ప్రతి నెలా ఈ అకౌంటు లో జమ చేయడం కంపెనీ బాధ్యత. ఈ పథకం కింద, ఉద్యోగి, యజమాని (కంపెనీ లేదా సంస్థ) వారి ప్రాథమిక జీతంలో 12 శాతం EPF అకౌంటు కు జమ చేస్తారు. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం EPF అకౌంటు లో వడ్డీని జమ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం 8.1 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది.

ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి ఉద్యోగాలు మారడం వల్ల లేదా మరేదైనా కారణాల వల్ల కొంతమందికి రెండు ఈపీఎఫ్ అకౌంటు లు ఉంటాయి. అందువల్ల, మీకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ EPF అకౌంటు లు ఉంటే, వాటిని విలీనం చేయడం మంచిది. ఇది మీ EPF అకౌంటులోని మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ని తనిఖీ చేయడానికి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అకౌంటు లకు లాగిన్ అవ్వడాన్ని నివారిస్తుంది. అయితే ఈ విలీనంలో ఎలాంటి గందరగోళం అవసరం లేదు. రెండు EPF అకౌంట్లను ఇంట్లోనే ఆన్‌లైన్‌లో విలీనం చేయవచ్చు. కాబట్టి ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లను ఎందుకు విలీనం చేయాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఎందుకు విలీనం చేయాలి..?

మీరు కంపెనీ మారినప్పుడు పాత కంపెనీ నుండి కొత్త కంపెనీకి EPF అకౌంటును బదిలీ చేయడం సాధ్యపడుతుంది. అయితే, కొంతమంది కొత్త కంపెనీలో చేరేటప్పుడు కొత్త EPF అకౌంటు ను తెరుస్తారు. ఇలా చేయడం ద్వారా మీ పాత EPF అకౌంటులోని డబ్బును కొత్త అకౌంటుకు బదిలీ చేయడానికి మీరు రెండు అకౌంటు లను విలీనం చేయాలి. అలాగే, అకౌంట్లను విలీనం చేయడం ద్వారా మీరు ఈపీఎఫ్‌లో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఎలా విలీనం చేయాలి?

స్టెప్ 1: EPFO ​​అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.inని సందర్శించండి.

స్టెప్ 2 : ఆ తర్వాత 'One Member One EPF account'పై క్లిక్ చేయండి.

స్టెప్ 3: ఇప్పుడు వ్యక్తిగత సమాచారంతో పాటు ఈపీఎఫ్ అకౌంటు ల వివరాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.

స్టెప్ 4: మీరు మీ మునుపటి అకౌంటు ను ప్రస్తుత అకౌంటు తో విలీనం చేయడానికి మీ పాత లేదా కొత్త సంస్థకు అధికారం ఇవ్వాలి. విలీన ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి మీరు ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థ నిర్ధారణను అందించడం మంచిది. పాత మెంబర్‌షిప్ IDలో ఈ మునుపటి PF అకౌంటు నంబర్ లేదా UANని నమోదు చేయండి. 'Get Details'పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ పాత EPF అకౌంటు వివరాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.

స్టెప్ 5: 'Get OTP'పై క్లిక్ చేయండి. OTP మీ మొబైల్ నంబర్‌కు పంపబడుతుంది.

స్టెప్ 6: ఇప్పుడు OTPని నమోదు చేయండి మీ అభ్యర్థన సమర్పించబడుతుంది.

మీ ప్రస్తుత యజమాని నుండి ఆమోదం పొందిన తర్వాత పాత అకౌంటు కొత్త అకౌంటుతో విలీనం చేయబడుతుంది. మీరు ఎలాంటి పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణ చేయకుండా 36 నెలలు పూర్తి చేస్తే, మీ PF అకౌంటు డీయాక్టివ్ అవుతుంది. మీ PF అకౌంటు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి డబ్బు డిపాజిట్ చేయకుండా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అది డీయాక్టివ్ గా మారుతుంది.