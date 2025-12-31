Nuvvu Naaku Nachav Re-Release | Director Trivikram Unfiltered Chit-chat | Asianet News Telugu

Nuvvu Naaku Nachav Re-Release
వెంకటేష్, ఆర్తీ అగర్వాల్ జంటగా నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ జనవరి 1న రీ రిలీజ్ అవుతోంది. కె. విజయభాస్కర్ దర్శకత్వంలో, శ్రీ స్రవంతి మూవీస్పై స్రవంతి రవికిషోర్ నిర్మించిన ఈ సినిమా 2001లో విడుదలై ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. రీ రిలీజ్ సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మీ కోసం.
