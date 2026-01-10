Nari Nari Naduma Murari Movie: మాటైటిల్ ని బాలయ్య బాబే అనౌన్స్ చేశారు | Pongal | Asianet News Telugu

Nari Nari Naduma Murari Movie: మాటైటిల్ ని బాలయ్య బాబే అనౌన్స్ చేశారు
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా నారి నారి నడుమ మురారి మూవీ టీమ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో హీరో శర్వానంద్, హీరోయిన్లు సమ్యుక్త, సాక్షి మరియు దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు సినిమా విశేషాలు, షూటింగ్ అనుభవాలు, పాత్రల ప్రత్యేకతలు మరియు ప్రేక్షకుల అంచనాలపై ఆసక్తికరంగా మాట్లాడారు. సంక్రాంతి ఎంటర్టైన్మెంట్గా ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ఈ సినిమా గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో చూడండి.
