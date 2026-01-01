New Year 2026 Celebrations at Charminar | Charminar Lighting | New Year Video | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

New Year 2026 Celebrations at Charminar

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 01 2026, 03:01 PM IST
హైదరాబాద్ చార్మినార్ వద్ద న్యూ ఇయర్ 2026 వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రంగురంగుల లైట్లు, సంగీత కార్యక్రమాలు, కేకుల కటింగ్‌తో చార్మినార్ పరిసరాలు పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడాయి.

