హైదరాబాద్‌లో సంక్రాంతి ఫుడ్ ఫెస్టివల్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 15 2026, 11:00 PM IST
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)లోని సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో నిర్వహించిన సంక్రాంతి ఫుడ్ ఫెస్టివల్‌కు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు, గ్రామీణ రుచులు, పండుగ వాతావరణం ఈ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కుటుంబాలతో కలిసి వచ్చిన ప్రజలు సంక్రాంతి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకున్నారు.

