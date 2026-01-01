International Flower Show: ఎన్నడూ చూడని రకాల పూలతో అంతర్జాతీయ పుష్ప ప్రదర్శన | Asianet News Telugu

International Flower Show: ఎన్నడూ చూడని రకాల పూలతో అంతర్జాతీయ పుష్ప ప్రదర్శన
గుజరాత్ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్లోని సబర్మతి రివర్ఫ్రంట్ వద్ద జనవరి 1 నుంచి 14వ అంతర్జాతీయ పుష్ప ప్రదర్శన 2026 ప్రారంభమైంది. భారతదేశ సంప్రదాయ వారసత్వం, ఆధునిక అభివృద్ధిని ప్రతిబింబించే విధంగా రూపొందించిన ఈ ఫ్లవర్ షో సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
40:39
Now Playing
20:15
Now Playing
06:31
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing