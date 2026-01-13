CM Chandrababu Naidu & Minister Nara Lokesh: నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

CM Chandrababu Naidu & Minister Nara Lokesh: నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 13 2026, 08:00 PM IST
స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ కుటుంబంతో పాల్గొన్నారు. సంప్రదాయ వేడుకలు, గ్రామీణ క్రీడలు, ప్రజలతో మమేకమై పండుగ ఉత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు.

